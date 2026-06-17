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Автобус с не пострадавшими при атаке БПЛА под Брянском приехал в Белоруссию - РИА Новости, 17.06.2026
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22:37 17.06.2026

Автобус с не пострадавшими при атаке БПЛА под Брянском приехал в Белоруссию

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкФлаг Белоруссии
Флаг Белоруссии - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Автобус с гражданами Белоруссии, не пострадавшими при атаке БПЛА в Брянской области, пересек границу и находится в Гомельской области.
  • Дети и взрослые находятся в Гомельской области и направляются домой.
МИНСК, 17 июн - РИА Новости. Автобус, забравший не пострадавших при атаке БПЛА в Брянской области граждан Белоруссии, пересек границу и находится в Гомельской области, сообщила пресс-служба Гомельского облисполкома.
"Автобус с пассажирами, не пострадавшими в результате атаки БПЛА на территории Брянской области, пересек границу Беларуси и России... дети и взрослые находятся в Гомельской области и направляются домой, где встретятся с близкими и родными", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале облисполкома.
Как сообщил в среду врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук, ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, ребята ехали на отдых в Геленджик. Погибла женщина, сопровождавшая команду, она была женой одного из тренеров, у нее остались двое детей. По данным минздрава Белоруссии, в результате атаки восемь человек, из них шесть детей, получили травмы разной степени тяжести. В Гомельском облисполкоме сообщили РИА Новости, что в автобусе находились учащиеся спортивной школы и студии танцев из Речицы (Гомельская область Белоруссии).
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