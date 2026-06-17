Путин поручил оказать помощь пострадавшим при атаке ВСУ в Брянской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин поручил Михаилу Мурашко принять срочные меры для оказания помощи пострадавшим при атаке ВСУ на автобус с детьми в Брянской области.
КАЗАНЬ, 17 июн — РИА Новости. Владимир Путин поручил главе Минздрава Михаилу Мурашко оказать помощь пострадавшим при атаке ВСУ на автобус в Брянской области, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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"Владимир Путин позвонил министру здравоохранения Мурашко и поручил принять все необходимые срочные меры для оказания помощи пострадавшим и раненным в результате террористического акта", — сказал он.
© Фото опубликовано белорусскими СМИПоследствия удара по автобусу в Брянской области
Последствия удара по автобусу в Брянской области
© Фото опубликовано белорусскими СМИ
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Последствия удара по автобусу в Брянской области
© Фото опубликовано белорусскими СМИ
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Сегодня украинские боевики ударили по автобусу с детьми из Белоруссии. В салоне было 44 пассажира, из них 28 — юные спортсмены из ДЮСШ № 2 города Речицы. В результате погибла женщина, сопровождавшая их. Восемь человек, включая шестерых детей, получили осколочные ранения. Состояние одного из них тяжелое, врачи делают ему операцию. Другим пострадавшим также оказывают помощь, в том числе психологическую.
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