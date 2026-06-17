Путин поручил оказать помощь пострадавшим при атаке ВСУ в Брянской области

Сегодня украинские боевики ударили по автобусу с детьми из Белоруссии. В салоне было 44 пассажира, из них 28 — юные спортсмены из ДЮСШ № 2 города Речицы. В результате погибла женщина , сопровождавшая их. Восемь человек, включая шестерых детей, получили осколочные ранения. Состояние одного из них тяжелое, врачи делают ему операцию. Другим пострадавшим также оказывают помощь, в том числе психологическую.