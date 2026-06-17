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Путин поручил оказать помощь пострадавшим при атаке ВСУ в Брянской области - РИА Новости, 17.06.2026
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16:19 17.06.2026 (обновлено: 16:41 17.06.2026)
Путин поручил оказать помощь пострадавшим при атаке ВСУ в Брянской области

Путин поручил Мурашко принять меры для помощи пострадавшим в теракте с автобусом

© Фото : Егор Ковальчук/MAXПоследствия удара по автобусу в Брянской области
Последствия удара по автобусу в Брянской области - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© Фото : Егор Ковальчук/MAX
Последствия удара по автобусу в Брянской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин поручил Михаилу Мурашко принять срочные меры для оказания помощи пострадавшим при атаке ВСУ на автобус с детьми в Брянской области.
КАЗАНЬ, 17 июн — РИА Новости. Владимир Путин поручил главе Минздрава Михаилу Мурашко оказать помощь пострадавшим при атаке ВСУ на автобус в Брянской области, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«
"Владимир Путин позвонил министру здравоохранения Мурашко и поручил принять все необходимые срочные меры для оказания помощи пострадавшим и раненным в результате террористического акта", — сказал он.
© Фото : Егор Ковальчук/MAXПоследствия удара по автобусу в Брянской области
Последствия удара по автобусу в Брянской области
Последствия удара по автобусу в Брянской области
© Фото : Егор Ковальчук/MAX
1 из 2
© Фото опубликовано белорусскими СМИПоследствия удара по автобусу в Брянской области
Последствия удара по автобусу в Брянской области
Последствия удара по автобусу в Брянской области
© Фото опубликовано белорусскими СМИ
2 из 2
Последствия удара по автобусу в Брянской области
© Фото : Егор Ковальчук/MAX
1 из 2
Последствия удара по автобусу в Брянской области
© Фото опубликовано белорусскими СМИ
2 из 2
Сегодня украинские боевики ударили по автобусу с детьми из Белоруссии. В салоне было 44 пассажира, из них 28 — юные спортсмены из ДЮСШ № 2 города Речицы. В результате погибла женщина, сопровождавшая их. Восемь человек, включая шестерых детей, получили осколочные ранения. Состояние одного из них тяжелое, врачи делают ему операцию. Другим пострадавшим также оказывают помощь, в том числе психологическую.
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала атаку ВСУ охотой на мирных жителей. Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова заявила, что будет держать ситуацию на контроле.
Министерство иностранных дел Белоруссии подчеркнуло, что ВСУ совершили акт терроризма. Минск потребовал объяснений от Киева.
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В брянском "Динамо" сообщили, что футбольный клуб готов предоставить свою гостиницу для семей пострадавших на время лечения. Им также помогут медики из Москвы и Белоруссии, которые выехали в Брянскую область.
Прокуратура открыла горячую линию для потерпевших: +7 (962) 138-15-15.
СК двух стран возбудили уголовные дела о теракте. Следователи из соседней республики приедут в Россию для совместной работы.
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