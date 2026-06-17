Белорусский депутат назвал удар ВСУ по автобусу с детьми фактом терроризма

МИНСК, 17 июн - РИА Новости. Удар по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области является фактом терроризма, Белоруссия и Россия умеют бороться с терроризмом, заявил заместитель председателя постоянной комиссии по международным делам нижней палаты белорусского парламента Олег Гайдукевич.

Депутат выразил соболезнования. "Я думаю, что все белорусы сейчас помогут. Мы все, что можем, сделаем. МИД уже работает, официальные ведомства все работают", - отметил он.