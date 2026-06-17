Белорусский депутат назвал удар ВСУ по автобусу с детьми фактом терроризма

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Брянской области ВСУ ударили по автобусу с детьми из Беларуси, погибла женщина-сопровождающая, шесть человек ранены, в том числе четверо детей.
- Олег Гайдукевич заявил, что Белоруссия и Россия умеют бороться с терроризмом и экстремизмом и жестко ответят на подобные действия в соответствии с законом.
МИНСК, 17 июн - РИА Новости. Удар по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области является фактом терроризма, Белоруссия и Россия умеют бороться с терроризмом, заявил заместитель председателя постоянной комиссии по международным делам нижней палаты белорусского парламента Олег Гайдукевич.
"В Брянской области ВСУ ударили по автобусу с детьми из Беларуси. Футбольная команда детская ехала. Погибла женщина, сопровождающая (детей) в автобусе. Шесть человек ранены, четверо детей ранены. Все больше и больше фактов экстремизма со стороны ВСУ, со стороны режима этого киевского. … Бороться с терроризмом и экстремизмом и Россия, и Беларусь умеет. Умела и ответит всегда. Жестко и по закону", - заявил Гайдукевич в видео, размещенном в его Telegram-канале.
Депутат выразил соболезнования. "Я думаю, что все белорусы сейчас помогут. Мы все, что можем, сделаем. МИД уже работает, официальные ведомства все работают", - отметил он.
Как сообщил губернатор Брянской области Егор Ковальчук, ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, ребята ехали на отдых в Геленджик. Погибла женщина, сопровождавшая команду, ранены шесть человек, в том числе четверо детей.