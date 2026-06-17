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Ковальчук рассказал о месте, где ВСУ ударили по автобусу с детьми - РИА Новости, 17.06.2026
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20:27 17.06.2026 (обновлено: 21:12 17.06.2026)
Ковальчук рассказал о месте, где ВСУ ударили по автобусу с детьми

Ковальчук: атака ВСУ на автобус под Брянском произошла на гражданской трассе

© Фото опубликовано белорусскими СМИПоследствия удара по автобусу в Брянской области
Последствия удара по автобусу в Брянской области - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© Фото опубликовано белорусскими СМИ
Последствия удара по автобусу в Брянской области. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Атака ВСУ на автобус под Брянском произошла на оживленной гражданской трассе А-240.
  • Трасса А-240 соединяет Гомель и Брянск и характеризуется большим потоком транзитного транспорта.
БРЯНСК, 17 июн – РИА Новости. Атака ВСУ на автобус под Брянском произошла на оживленной гражданской трассе, по которой идет огромное количество транспорта, сообщил журналистам врио губернатора региона Егор Ковальчук.
Ранее в среду Ковальчук рассказал, что ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус белорусской детской футбольной команды, которая ехала на отдых в Геленджик. Погибла женщина, сопровождавшая команду. По данным Минздрава РФ, ранены семь человек, в том числе пятеро детей, им оказывается помощь. СК России возбудил уголовное дело о теракте.
"Это трасса А-240, соединяющая Гомель и Брянск, участок между Почепом и Унечей, оживленная достаточно трасса, исключительно гражданская, там идет огромное количество транзитного транспорта", - рассказал Ковальчук о месте, где ВСУ ударили по автобусу с детьми, ехавшими из Белоруссии в Геленджик.
Президент РФ Владимир Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко принять срочные меры, чтобы оказать помощь пострадавшим от теракта ВСУ в Брянской области, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Последствия удара по автобусу в Брянской области - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
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Вчера, 16:48
 
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