Краткий пересказ от РИА ИИ
- Атака ВСУ на автобус под Брянском произошла на оживленной гражданской трассе А-240.
- Трасса А-240 соединяет Гомель и Брянск и характеризуется большим потоком транзитного транспорта.
БРЯНСК, 17 июн – РИА Новости. Атака ВСУ на автобус под Брянском произошла на оживленной гражданской трассе, по которой идет огромное количество транспорта, сообщил журналистам врио губернатора региона Егор Ковальчук.
Ранее в среду Ковальчук рассказал, что ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус белорусской детской футбольной команды, которая ехала на отдых в Геленджик. Погибла женщина, сопровождавшая команду. По данным Минздрава РФ, ранены семь человек, в том числе пятеро детей, им оказывается помощь. СК России возбудил уголовное дело о теракте.
"Это трасса А-240, соединяющая Гомель и Брянск, участок между Почепом и Унечей, оживленная достаточно трасса, исключительно гражданская, там идет огромное количество транзитного транспорта", - рассказал Ковальчук о месте, где ВСУ ударили по автобусу с детьми, ехавшими из Белоруссии в Геленджик.
Президент РФ Владимир Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко принять срочные меры, чтобы оказать помощь пострадавшим от теракта ВСУ в Брянской области, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.