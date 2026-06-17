Восемь человек получили травмы при атаке на автобус в Брянской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате атаки ВСУ на автобус в Брянской области один человек погиб.
- Восемь человек, из них шесть детей, получили травмы разной степени тяжести и находятся в больницах Брянской области.
МИНСК, 17 июн - РИА Новости. Восемь человек, из них шесть детей, получили травмы разной степени тяжести в результате атаки ВСУ на автобус в Брянской области, сообщил глава минздрава Белоруссии Александр Ходжаев.
Как ранее сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук, ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, ребята ехали на отдых в Геленджик. Погибла женщина, сопровождавшая команду.
"Не обошлось без жертв - один человек погиб. На данный момент, по оперативным данным, восемь человек, из них шесть несовершеннолетних, получили травмы разной степени тяжести. Находятся в нескольких больницах Брянской области", - сказал Ходжаев, слова которого приводит агентство Белта.