Восемь человек получили травмы при атаке на автобус в Брянской области

МИНСК, 17 июн - РИА Новости. Восемь человек, из них шесть детей, получили травмы разной степени тяжести в результате атаки ВСУ на автобус в Брянской области, сообщил глава минздрава Белоруссии Александр Ходжаев.

"Не обошлось без жертв - один человек погиб. На данный момент, по оперативным данным, восемь человек, из них шесть несовершеннолетних, получили травмы разной степени тяжести. Находятся в нескольких больницах Брянской области", - сказал Ходжаев, слова которого приводит агентство Белта.