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Восемь человек получили травмы при атаке на автобус в Брянской области - РИА Новости, 17.06.2026
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16:02 17.06.2026
Восемь человек получили травмы при атаке на автобус в Брянской области

Минздрав Белоруссии: восемь человек ранены при атаке БПЛА в Брянской области

© Фото : Егор Ковальчук/MAXПоследствия удара по автобусу в Брянской области
Последствия удара по автобусу в Брянской области - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© Фото : Егор Ковальчук/MAX
Последствия удара по автобусу в Брянской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате атаки ВСУ на автобус в Брянской области один человек погиб.
  • Восемь человек, из них шесть детей, получили травмы разной степени тяжести и находятся в больницах Брянской области.
МИНСК, 17 июн - РИА Новости. Восемь человек, из них шесть детей, получили травмы разной степени тяжести в результате атаки ВСУ на автобус в Брянской области, сообщил глава минздрава Белоруссии Александр Ходжаев.
Как ранее сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук, ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, ребята ехали на отдых в Геленджик. Погибла женщина, сопровождавшая команду.
"Не обошлось без жертв - один человек погиб. На данный момент, по оперативным данным, восемь человек, из них шесть несовершеннолетних, получили травмы разной степени тяжести. Находятся в нескольких больницах Брянской области", - сказал Ходжаев, слова которого приводит агентство Белта.
Последствия удара по автобусу в Брянской области - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
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Брянская областьАтака ВСУ на автобус с детьми из БелоруссииБелоруссияЕгор Ковальчук
 
 
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