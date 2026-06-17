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Два бойца белгородского "Орлана" ранены при отражении атаки дрона - РИА Новости, 17.06.2026
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16:00 17.06.2026
Два бойца белгородского "Орлана" ранены при отражении атаки дрона

Оперштаб Белгорода: два бойца "Орлана" ранены при отражении атаки дрона

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшеры скорой медицинской помощи
Фельдшеры скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Два бойца подразделения "Орлан" ранены при отражении атаки беспилотника ВСУ в Валуйском округе Белгородской области.
БЕЛГОРОД, 17 июн - РИА Новости. Два бойца подразделения "Орлан" ранены в результате отражения атаки беспилотника ВСУ в Валуйском округе Белгородской области, сообщили в оперштабе региона.
"В селе Долгое Валуйского округа при отражении атаки беспилотника один боец получил акубаротравму, а второй — осколочное ранение спины. Оба пострадавших госпитализированы в Валуйскую ЦРБ, где им оказывают необходимую помощь", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
По данным ведомства, повреждения в результате атак дронов ВСУ зафиксированы в поселке Октябрьский Белгородского округа, городе Шебекино, селе Сергиевка Краснояружского округа и селе Дунайка Грайворонского округа.
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