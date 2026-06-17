Два бойца белгородского "Орлана" ранены при отражении атаки дрона

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Два бойца подразделения "Орлан" ранены при отражении атаки беспилотника ВСУ в Валуйском округе Белгородской области.
БЕЛГОРОД, 17 июн - РИА Новости. Два бойца подразделения "Орлан" ранены в результате отражения атаки беспилотника ВСУ в Валуйском округе Белгородской области, сообщили в оперштабе региона.
"В селе Долгое Валуйского округа при отражении атаки беспилотника один боец получил акубаротравму, а второй — осколочное ранение спины. Оба пострадавших госпитализированы в Валуйскую ЦРБ, где им оказывают необходимую помощь", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
По данным ведомства, повреждения в результате атак дронов ВСУ зафиксированы в поселке Октябрьский Белгородского округа, городе Шебекино, селе Сергиевка Краснояружского округа и селе Дунайка Грайворонского округа.