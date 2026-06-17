Львова-Белова рассказала о состоянии детей, пострадавших в Брянской области

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Дети, пострадавшие от атаки ВСУ на автобус в Брянской области, доставляются в больницу, у них осколочные ранения, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.