Львова-Белова рассказала о состоянии детей, пострадавших в Брянской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дети с осколочными ранениями доставляются в Брянскую областную детскую больницу после атаки ВСУ на автобус.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Дети, пострадавшие от атаки ВСУ на автобус в Брянской области, доставляются в больницу, у них осколочные ранения, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
"Дети доставляются в Брянскую областную детскую больницу. У них осколочные ранения", - написала Львова-Белова в своем канале на платформе "Макс".
Ранее врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, которые ехали на отдых в Геленджик. В результате целенаправленного удара погибла женщина, сопровождавшая команду. Ранены шесть человек, в том числе четверо детей, сообщал Ковальчук.