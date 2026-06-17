Ветеринар рассказал, как курение вейпов в квартире влияет на питомцев

По словам ветеринара, опасность для питомцев представляет не только сам дым, но и химические соединения, которые наполняют воздух в замкнутом пространстве. Особенно тяжело приходится кошкам - их организм острее реагирует на резкие ароматы, которые кажутся приятными человеку. В замкнутом помещении животные вынуждены дышать этим воздухом, что может привести к развитию астматического синдрома, добавил Шеляков.