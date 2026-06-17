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Ветеринар рассказал, как курение вейпов в квартире влияет на питомцев - РИА Новости, 17.06.2026
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20:34 17.06.2026
Ветеринар рассказал, как курение вейпов в квартире влияет на питомцев

Ветеринар Шеляков: курение вейпов в квартире может вызвать астму у животных

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкВейп
Вейп - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Курение вейпов в квартире является одной из главных причин развития астмы у домашних животных, заявил ветеринар Михаил Шеляков.
  • Количество респираторных заболеваний у животных пропорционально растет из-за курения вейпов в жилых помещениях.
  • Особенно чувствительны к резким ароматам кошки, что может привести к развитию у них астматического синдрома.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Курение вейпов в квартире является одной из главных причин развития астмы у домашних животных, заявил ветеринар Михаил Шеляков.
"Сейчас вопрос о причинах возникновения астмы у животных более актуальный, чем был ранее. Во-первых, многие думают, что раз нет открытого огня и тления, то это менее вредно для организма. Во-вторых, люди решили, что можно курить дома. В связи с этим количество различных респираторных заболеваний у животных сейчас пропорционально растет", - сказал Шеляков NEWS.ru.
По словам ветеринара, опасность для питомцев представляет не только сам дым, но и химические соединения, которые наполняют воздух в замкнутом пространстве. Особенно тяжело приходится кошкам - их организм острее реагирует на резкие ароматы, которые кажутся приятными человеку. В замкнутом помещении животные вынуждены дышать этим воздухом, что может привести к развитию астматического синдрома, добавил Шеляков.
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