Лидеры АСЕАН на торжественном приеме в Казани увидели танец "Березка"

Прямо перед приемом гостей саммита в холле театра также встретили татарскими песнями. Их исполнил ансамбль в костюмах татарского народа. Гости с первых минут в театре оценили обстановку: многие улыбались, а некоторые даже пританцовывали в такт музыке.