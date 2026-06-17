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Лидеры АСЕАН на торжественном приеме в Казани увидели танец "Березка" - РИА Новости, 17.06.2026
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22:36 17.06.2026
Лидеры АСЕАН на торжественном приеме в Казани увидели танец "Березка"

Лидеры АСЕАН на приеме в Казани увидели легендарный танец "Березка"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и султан Брунея Даруссалам Хаджи Хассанал Болкиах во время встречи на полях саммита Россия - АСЕАН в Казани
Президент РФ Владимир Путин и султан Брунея Даруссалам Хаджи Хассанал Болкиах во время встречи на полях саммита Россия - АСЕАН в Казани - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин и султан Брунея Даруссалам Хаджи Хассанал Болкиах во время встречи на полях саммита Россия - АСЕАН в Казани
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин провел торжественный прием в честь глав делегаций, прибывших на саммит Россия — АСЕАН, в новом здании Татарского академического театра имени Галиасгара Камала.
  • На приеме лидеры стран-участниц АСЕАН увидели танец "Березка", а в холле театра гостей встретили татарскими песнями.
КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. Лидеры стран-участниц АСЕАН на торжественном приеме от имени президента России Владимира Путина в Казани увидели легендарный танец "Березка", передает корреспондент РИА Новости.
Путин в среду провел торжественный прием в честь глав делегаций, прибывших на саммит Россия-АСЕАН. Мероприятие прошло в новом здании Татарского академического театра имени Галиасгара Камала.
Президент России Владимир Путин во время торжественного приема в честь глав делегаций - участников саммита Россия - АСЕАН в Казани - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
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Вчера, 19:26
Танец на сцене театра исполнил творческий коллектив в русских народных костюмах.
Прямо перед приемом гостей саммита в холле театра также встретили татарскими песнями. Их исполнил ансамбль в костюмах татарского народа. Гости с первых минут в театре оценили обстановку: многие улыбались, а некоторые даже пританцовывали в такт музыке.
Березка - традиционный русский девичий хоровод, главная особенность которого - "плывущий шаг", создающий иллюзию, что танцовщицы скользят по сцене.
В мероприятиях саммита в Казани примут участие султан Брунея Хассанал Болкиах, президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший, а также премьеры Вьетнама Ле Минь Хынг, Камбоджи Хун Манет, Лаоса Сонсай Сипхандон, Малайзии Анвар Ибрагим, Сингапура Лоуренс Вон, Таиланда Анутхин Чанвиракун и Восточного Тимора Шанана Гужмау. Индонезию на саммите представит министр иностранных дел страны Сугионо.
Кроме того, в мероприятиях саммита примет участие генеральный секретарь ассоциации Као Ким Хорн из Камбоджи. Мьянма будет представлена постоянным секретарем МИД страны, старшим должностным лицом по АСЕАН Хау Кхан Сумом.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. На полях саммита в среду открылся Деловой форум Россия – АСЕАН. РИА Новости – информационный партнер форума.
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КазаньКамбоджаБрунейВладимир ПутинХассанал БолкиахФердинанд МаркосПолитика
 
 
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