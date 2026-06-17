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Периферийные рынки сегодня становятся центральными, заявил генсек АСЕАН - РИА Новости, 17.06.2026
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11:15 17.06.2026 (обновлено: 11:16 17.06.2026)
Периферийные рынки сегодня становятся центральными, заявил генсек АСЕАН

Генсек АСЕАН Ким Хорн: периферийные рынки сегодня становятся центральными

© РИА НовостиДеловой форум "Россия – АСЕАН" в Казани
Деловой форум Россия – АСЕАН в Казани - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости
Деловой форум "Россия – АСЕАН" в Казани
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Рынки, которые раньше казались периферийными, сегодня становятся центральными, заявил генеральный секретарь АСЕАН Као Ким Хорн на открытии форума в Казани.
КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. Рынки, которые раньше казались периферийными, сегодня становятся центральными, заявил в ходе открытия форума Россия–АСЕАН генеральный секретарь АСЕАН Као Ким Хорн.
«
"Рынки, которые когда-то считались периферийными, становятся стратегически центральными" , - сказал Као Ким Хорн.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. Деловой форум Россия – АСЕАН проходит 17 июня на полях саммита. РИА Новости – информационный партнер форума.
Президент России Владимир Путин полях саммита Россия-АСЕАН проведет марафон двусторонних встреч, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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