Периферийные рынки сегодня становятся центральными, заявил генсек АСЕАН

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Рынки, которые раньше казались периферийными, сегодня становятся центральными, заявил генеральный секретарь АСЕАН Као Ким Хорн на открытии форума в Казани.
КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. Рынки, которые раньше казались периферийными, сегодня становятся центральными, заявил в ходе открытия форума Россия–АСЕАН генеральный секретарь АСЕАН Као Ким Хорн.
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"Рынки, которые когда-то считались периферийными, становятся стратегически центральными" , - сказал Као Ким Хорн.
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