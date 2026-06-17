Глава АСЕАН заявил об интересе к сотрудничеству в сфере продбезопасности

КАЗАНЬ, 17 июн — РИА Новости. Страны АСЕАН заинтересованы в сотрудничестве с РФ для обеспечения продовольственной безопасности, заявил в ходе открытия форума Россия – АСЕАН генеральный секретарь АСЕАН Као Ким Хорн.

Президент РФ Владимир Путин в обращении к участникам форума отметил, что перед Россией и АСЕАН открываются перспективы в области энергетической и продовольственной безопасности, а также в сфере мирного атома.