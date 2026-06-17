Глава АСЕАН заявил об интересе к сотрудничеству в сфере продбезопасности

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Страны АСЕАН заинтересованы в сотрудничестве с РФ для обеспечения продовольственной безопасности.
- Генеральный секретарь АСЕАН Као Ким Хорн отметил, что сильные стороны России в сельском хозяйстве сочетаются с растущими агропромышленными и пищевыми отраслями стран АСЕАН.
КАЗАНЬ, 17 июн — РИА Новости. Страны АСЕАН заинтересованы в сотрудничестве с РФ для обеспечения продовольственной безопасности, заявил в ходе открытия форума Россия – АСЕАН генеральный секретарь АСЕАН Као Ким Хорн.
"Говоря о продовольственной безопасности... сильные стороны России в сельскохозяйственном производстве, поставках удобрений, агротехнологиях и логистике хорошо сочетаются с растущими агропромышленными и пищевыми отраслями стран АСЕАН", - сказал он.
Президент РФ Владимир Путин в обращении к участникам форума отметил, что перед Россией и АСЕАН открываются перспективы в области энергетической и продовольственной безопасности, а также в сфере мирного атома.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. Деловой форум Россия – АСЕАН проходит 17 июня на полях саммита. РИА Новости – информационный партнер форума.
Президент России Владимир Путин полях саммита Россия-АСЕАН проведет марафон двусторонних встреч, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.