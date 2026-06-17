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Глава АСЕАН заявил об интересе к сотрудничеству в сфере продбезопасности - РИА Новости, 17.06.2026
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10:52 17.06.2026 (обновлено: 11:40 17.06.2026)
Глава АСЕАН заявил об интересе к сотрудничеству в сфере продбезопасности

Као Ким Хорн: АСЕАН заинтересована в сотрудничестве в сфере продбезопасности

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПодготовка к саммиту "Россия – АСЕАН" в Казани
Подготовка к саммиту Россия – АСЕАН в Казани - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Подготовка к саммиту "Россия – АСЕАН" в Казани
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Страны АСЕАН заинтересованы в сотрудничестве с РФ для обеспечения продовольственной безопасности.
  • Генеральный секретарь АСЕАН Као Ким Хорн отметил, что сильные стороны России в сельском хозяйстве сочетаются с растущими агропромышленными и пищевыми отраслями стран АСЕАН.
КАЗАНЬ, 17 июн — РИА Новости. Страны АСЕАН заинтересованы в сотрудничестве с РФ для обеспечения продовольственной безопасности, заявил в ходе открытия форума Россия – АСЕАН генеральный секретарь АСЕАН Као Ким Хорн.
"Говоря о продовольственной безопасности... сильные стороны России в сельскохозяйственном производстве, поставках удобрений, агротехнологиях и логистике хорошо сочетаются с растущими агропромышленными и пищевыми отраслями стран АСЕАН", - сказал он.
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