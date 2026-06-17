Глава АСЕАН заявил о стремлении стран ассоциации к сотрудничеству с Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Генеральный секретарь АСЕАН Као Ким Хорн заявил о стремлении стран ассоциации к развитию сотрудничества с Россией.
- Президент России Владимир Путин проведет марафон двусторонних встреч на полях саммита Россия — АСЕАН.
КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. Генеральный секретарь АСЕАН Као Ким Хорн на открытии Делового форума Россия — АСЕАН в Казани заявил о стремлении стран ассоциации к сотрудничеству с Россией.
"Мы стремимся к развитию сотрудничества между Россией и АСЕАН", - отметил он.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. Деловой форум Россия – АСЕАН проходит 17 июня на полях саммита. РИА Новости – информационный партнер форума.
Президент России Владимир Путин полях саммита Россия-АСЕАН проведет марафон двусторонних встреч, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Путин в обращении к участникам форума отметил, что Россия и АСЕАН накопили солидный опыт сотрудничества, наладили устойчивые связи и создали хороший задел на будущее.