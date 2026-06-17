Глава АСЕАН заявил о стремлении стран ассоциации к сотрудничеству с Россией

КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. Генеральный секретарь АСЕАН Као Ким Хорн на открытии Делового форума Россия — АСЕАН в Казани заявил о стремлении стран ассоциации к сотрудничеству с Россией.

Путин в обращении к участникам форума отметил, что Россия и АСЕАН накопили солидный опыт сотрудничества, наладили устойчивые связи и создали хороший задел на будущее.