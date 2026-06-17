АСЕАН заинтересована в сотрудничестве с Россией в энергетике, заявил генсек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- 17 июня на полях юбилейного саммита Россия — АСЕАН проходит Деловой форум Россия — АСЕАН.
- Страны АСЕАН заинтересованы в сотрудничестве с Россией в сфере энергетики, заявил генсек ассоциации.
КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. Страны АСЕАН заинтересованы в сотрудничестве с Россией в сфере энергетики, заявил генеральный секретарь АСЕАН Као Ким Хорн на открытии Делового форума Россия-АСЕАН в Казани.
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"Мы стремимся к развитию взаимоотношений с российским бизнесом для создания различного рода средств поставок СПГ, создания сетей, энергоносителей и модернизации существующих сетей", - отметил он.
Президент России Владимир Путин полях саммита Россия-АСЕАН проведет марафон двусторонних встреч, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.