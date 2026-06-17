Страны АСЕАН и Россия развивают цепочки поставок, заявил генсек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Страны АСЕАН и Россия развивают партнерство и цепочки поставок.
- Генеральный секретарь Ассоциации государств Юго-Восточной Азии Као Ким Хорн отметил важность встречи для экономического развития стран и укрепления цепочек поставок.
КАЗАНЬ, 17 июн — РИА Новости. Страны АСЕАН и Россия развивают партнерство и цепочки поставок, заявил генеральный секретарь Ассоциации государств Юго-Восточной Азии Као Ким Хорн на открытии Делового форума Россия – АСЕАН в Казани.
"Нынешняя встреча имеет важное значение для экономического развития наших стран. В условиях глобальных изменений мы укрепляем цепочки поставок, инвестируем в новые технологии, создаем условия для устойчивого роста и открываем новые возможности для процветания наших экономик", — отметил он.
Генеральный секретарь добавил, что работа форума позволяет определить новые направления сотрудничества, найти коммерческие возможности и выстроить партнерства, которые будут приносить практические результаты обеим сторонам.
Президент России Владимир Путин полях саммита Россия-АСЕАН проведет марафон двусторонних встреч, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.