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Страны АСЕАН и Россия развивают цепочки поставок, заявил генсек - РИА Новости, 17.06.2026
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10:51 17.06.2026
Страны АСЕАН и Россия развивают цепочки поставок, заявил генсек

Као Ким Хорн: страны АСЕАН и Россия развивают партнерство и цепочки поставок

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДеловой форум "Россия – АСЕАН" в Казани
Деловой форум Россия – АСЕАН в Казани - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Деловой форум "Россия – АСЕАН" в Казани
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Страны АСЕАН и Россия развивают партнерство и цепочки поставок.
  • Генеральный секретарь Ассоциации государств Юго-Восточной Азии Као Ким Хорн отметил важность встречи для экономического развития стран и укрепления цепочек поставок.
КАЗАНЬ, 17 июн — РИА Новости. Страны АСЕАН и Россия развивают партнерство и цепочки поставок, заявил генеральный секретарь Ассоциации государств Юго-Восточной Азии Као Ким Хорн на открытии Делового форума Россия – АСЕАН в Казани.
"Нынешняя встреча имеет важное значение для экономического развития наших стран. В условиях глобальных изменений мы укрепляем цепочки поставок, инвестируем в новые технологии, создаем условия для устойчивого роста и открываем новые возможности для процветания наших экономик", — отметил он.
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Генеральный секретарь добавил, что работа форума позволяет определить новые направления сотрудничества, найти коммерческие возможности и выстроить партнерства, которые будут приносить практические результаты обеим сторонам.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. Деловой форум Россия – АСЕАН проходит 17 июня на полях саммита. РИА Новости – информационный партнер форума.
Президент России Владимир Путин полях саммита Россия-АСЕАН проведет марафон двусторонних встреч, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Саммит Россия — АСЕАН в КазаниВ миреКазаньРоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковАссоциация государств Юго-Восточной Азии
 
 
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