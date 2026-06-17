Страны АСЕАН и Россия развивают цепочки поставок, заявил генсек

КАЗАНЬ, 17 июн — РИА Новости. Страны АСЕАН и Россия развивают партнерство и цепочки поставок, заявил генеральный секретарь Ассоциации государств Юго-Восточной Азии Као Ким Хорн на открытии Делового форума Россия – АСЕАН в Казани.

"Нынешняя встреча имеет важное значение для экономического развития наших стран. В условиях глобальных изменений мы укрепляем цепочки поставок, инвестируем в новые технологии, создаем условия для устойчивого роста и открываем новые возможности для процветания наших экономик", — отметил он.