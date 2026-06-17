Представители российских компаний часто посещают Аргентину, рассказал посол

Краткий пересказ от РИА ИИ Представители российских компаний регулярно посещают Аргентину, но это не предается огласке.

В октябре планируется российско-аргентинский нефтегазовый форум при содействии Ассоциации индустриальных парков Аргентины.

Посол России в Буэнос-Айресе считает, что статус глобального партнера НАТО не повлияет на экономические связи Аргентины с Москвой.

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Представители российских компаний посещают Аргентину на регулярной основе, однако это не предается огласке, заявил посол России в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов.

"С учетом текущей политической ситуации подобные контакты осуществляются преимущественно без излишней публичности. Насколько нам известно, отказов со стороны официальных властей на обращения российских компаний не было", - сказал он газете "Известия".

Издание отмечает, что важное место в экономическом сотрудничестве двух стран занимают углеводороды. И в этой области запланировано совместное мероприятие, российско-аргентинский нефтегазовый форум.

"Дата проведения (форума - ред.) уточняется, однако есть вероятность, что это будут первые числа октября. Содействие в организации оказывает Ассоциация индустриальных парков Аргентины", - поделился дипломат.

Отвечая на вопрос, мешает ли Аргентине статус глобального партнера НАТО взаимодействовать с Москвой , посол подчеркнул, что едва ли это изменит настрой Буэнос-Айреса строить экономические связи.