Экс-вице-губернатор Аляски рассказал о проекте тоннеля между Россией и США

ВАШИНГТОН, 17 июн – РИА Новости. Тоннель между Аляской и Чукоткой мог бы стать одним из крупнейших проектов сотрудничества России и США и встать в один ряд с Международной космической станцией, заявил РИА Новости бывший вице-губернатор Аляски Лорен Леман.

"Это был бы один из примеров сотрудничества, которые многим из нас хотелось бы видеть чаще. Например, мы сотрудничали во время Второй мировой войны в рамках программы ленд-лиза… На ум приходят и другие проекты, такие как Международная космическая станция", - сказал Леман.