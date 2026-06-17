Аллерголог объяснила, почему важно регулярно мыть бытовую технику

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Частое чихание в квартире может указывать на наличие плесени в бытовой технике, заявила иммунолог-аллерголог Надежда Логина.

По словам врача, плесневые грибы круглый год находятся в атмосферном воздухе. Также она добавила, что их концентрация увеличивается в теплую влажную погоду, поэтому сезонные обострения аллергии происходят ранней весной или поздней осенью. Нужно регулярно мыть бытовую технику и обрабатывать ее лимонной кислотой, посоветовала Логина.