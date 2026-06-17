Краткий пересказ от РИА ИИ
- Частое чихание в квартире может указывать на наличие плесени в бытовой технике, рассказала иммунолог-аллерголог Надежда Логина.
- Аллергия на плесневые грибы проявляется затрудненным дыханием в теплую и влажную погоду, а также в помещениях с кондиционерами и увлажнителями воздуха.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Частое чихание в квартире может указывать на наличие плесени в бытовой технике, заявила иммунолог-аллерголог Надежда Логина.
"Аллергия на плесневые грибы - не редкость. В этом случае человек чувствует, что у него возникает затрудненное дыхание в теплую, влажную погоду, в помещении, где есть кондиционеры и увлажнители воздуха. При этом плесень может активно развиваться в самом приборе при его неправильной обработке", - сказала Логина NEWS.ru.
По словам врача, плесневые грибы круглый год находятся в атмосферном воздухе. Также она добавила, что их концентрация увеличивается в теплую влажную погоду, поэтому сезонные обострения аллергии происходят ранней весной или поздней осенью. Нужно регулярно мыть бытовую технику и обрабатывать ее лимонной кислотой, посоветовала Логина.