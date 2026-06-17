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Аллерголог объяснила, почему важно регулярно мыть бытовую технику - РИА Новости, 17.06.2026
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15:16 17.06.2026
Аллерголог объяснила, почему важно регулярно мыть бытовую технику

Аллерголог Логина: частое чихание может быть реакцией на плесень в технике

© Фото : FreepikУвлажнитель воздуха
Увлажнитель воздуха - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© Фото : Freepik
Увлажнитель воздуха. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Частое чихание в квартире может указывать на наличие плесени в бытовой технике, рассказала иммунолог-аллерголог Надежда Логина.
  • Аллергия на плесневые грибы проявляется затрудненным дыханием в теплую и влажную погоду, а также в помещениях с кондиционерами и увлажнителями воздуха.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Частое чихание в квартире может указывать на наличие плесени в бытовой технике, заявила иммунолог-аллерголог Надежда Логина.
"Аллергия на плесневые грибы - не редкость. В этом случае человек чувствует, что у него возникает затрудненное дыхание в теплую, влажную погоду, в помещении, где есть кондиционеры и увлажнители воздуха. При этом плесень может активно развиваться в самом приборе при его неправильной обработке", - сказала Логина NEWS.ru.
По словам врача, плесневые грибы круглый год находятся в атмосферном воздухе. Также она добавила, что их концентрация увеличивается в теплую влажную погоду, поэтому сезонные обострения аллергии происходят ранней весной или поздней осенью. Нужно регулярно мыть бытовую технику и обрабатывать ее лимонной кислотой, посоветовала Логина.
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