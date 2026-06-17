Рейтинг@Mail.ru
Задержанные в регионах пособники Киева признались в подготовке диверсий - РИА Новости, 17.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:17 17.06.2026 (обновлено: 08:32 17.06.2026)
Задержанные в регионах пособники Киева признались в подготовке диверсий

Задержанные в трех регионах России агенты Киева признались в подготовке терактов

Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Задержанные в Адыгее, Тюменской области и Краснодарском крае признались в сотрудничестве с украинскими спецслужбами и подготовке терактов на территории России.
  • Задержанный в Краснодарском крае планировал убийство российского военнослужащего путем подрыва автомобиля, а задержанный в Тюменской области передавал сведения об объектах для диверсий и терактов.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Задержанные в Адыгее, Тюменской области и в Краснодарском крае пособники Киева признались в сотрудничестве с украинскими спецслужбами и подготовке терактов на территории РФ, следует из видео, опубликованного ФСБ.
"В апреле 2022 года, в городе Краматорске я был завербован сотрудниками СБУ", - говорит задержанный в Адыгее на видео.
Задержанный в Краснодарском крае признал, что должен был убить российского военнослужащего по заданию куратора путем подрыва автомобиля, добавив, что был задержан в момент вскрытия тайника с элементами взрывного устройства.
"В декабре 2025 года инициативно, посредством Telegram вышел на бот в целях оказания помощи украинским спецслужбам путем передачи сведений о возможных объектах совершения диверсий и терактов", - рассказал задержанный в Тюменской области.
Задержание террориста - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
Случаи предотвращения терактов на территории России в 2026 году
27 апреля, 13:24
 
БезопасностьКиевРеспублика АдыгеяТюменская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Служба безопасности УкраиныРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала