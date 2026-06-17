Задержанные в регионах пособники Киева признались в подготовке диверсий

Краткий пересказ от РИА ИИ Задержанные в Адыгее, Тюменской области и Краснодарском крае признались в сотрудничестве с украинскими спецслужбами и подготовке терактов на территории России.

Задержанный в Краснодарском крае планировал убийство российского военнослужащего путем подрыва автомобиля, а задержанный в Тюменской области передавал сведения об объектах для диверсий и терактов.

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Задержанные в Адыгее, Тюменской области и в Краснодарском крае пособники Киева признались в сотрудничестве с украинскими спецслужбами и подготовке терактов на территории РФ, следует из видео, опубликованного ФСБ.

"В апреле 2022 года, в городе Краматорске я был завербован сотрудниками СБУ", - говорит задержанный в Адыгее на видео.

Задержанный в Краснодарском крае признал, что должен был убить российского военнослужащего по заданию куратора путем подрыва автомобиля, добавив, что был задержан в момент вскрытия тайника с элементами взрывного устройства.