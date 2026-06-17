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Запорожская АЭС работает в штатном режиме на фоне обстрелов, заявил Лихачев - РИА Новости, 17.06.2026
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16:32 17.06.2026
Запорожская АЭС работает в штатном режиме на фоне обстрелов, заявил Лихачев

Лихачев: Запорожская АЭС работает в штатном режиме на фоне обстрелов ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской атомной электростанции
Энергоблоки Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Энергоблоки Запорожской атомной электростанции . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Запорожская атомная электростанция работает в штатном режиме.
  • За последние сутки ВСУ нанесли до 50 ударов по ЗАЭС и Энергодару, обошлось без жертв.
КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. Запорожская атомная электростанция работает в штатном режиме, коллектив делает все, чтобы не допустить даже вероятности какого-либо инцидента на фоне обстрелов ВСУ, сообщил гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
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"Станция (ЗАЭС – ред.) находится в штатном режиме, коллектив демонстрирует мужество, делает все, чтобы не допустить даже вероятности какого бы то ни было инцидента. И в этих боевых условиях обеспечивает на сто процентов профессионализм и безопасность содержания станции", - сказал Лихачев журналистам в рамках саммита Россия – АСЕАН в Казани.
Лихачев рассказал, что за последние сутки ВСУ нанесли до 50 ударов по ЗАЭС и Энергодару.
"В том числе и ночью, по зоне города, по транспортному цеху Запорожской атомной электростанции, слава богу, обошлось без жертв", - сказал он.
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КазаньАлексей ЛихачевВооруженные силы УкраиныГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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