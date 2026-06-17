Запорожская АЭС работает в штатном режиме на фоне обстрелов, заявил Лихачев

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"Станция (ЗАЭС – ред.) находится в штатном режиме, коллектив демонстрирует мужество, делает все, чтобы не допустить даже вероятности какого бы то ни было инцидента. И в этих боевых условиях обеспечивает на сто процентов профессионализм и безопасность содержания станции", - сказал Лихачев журналистам в рамках саммита Россия – АСЕАН в Казани.