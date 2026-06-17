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СМИ: в Нью-Джерси шесть человек пострадали в результате "кислотной атаки" - РИА Новости, 17.06.2026
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12:54 17.06.2026
СМИ: в Нью-Джерси шесть человек пострадали в результате "кислотной атаки"

ABC: в Нью-Джерси шесть человек пострадали в результате атаки с серной кислотой

© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В жилом квартале города Джерси-Сити в штате Нью-Джерси шесть человек, включая трех подростков, получили ожоги в результате атаки с применением серной кислоты.
  • Все пострадавшие госпитализированы, одной из пострадавших женщин потребовалась госпитализация в специализированное отделение из-за ожогов второй степени лица и кожи головы.
  • Подозреваемый в совершении нападения несовершеннолетний задержан, расследование продолжается.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Шесть человек, включая трех подростков, получили ожоги в результате целенаправленной атаки с применением серной кислоты в американском штате Нью-Джерси, подозреваемый задержан, сообщает телеканал ABC со ссылкой на официальных лиц.
Как сообщает телеканал, по данным полиции инцидент произошел в жилом квартале города Джерси-Сити, причиной, вероятно, послужил конфликт. По словам представителя местного управления общественной информации, люди на улице были облиты, предположительно, серной кислотой из проезжавшего мимо автомобиля.
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"В результате, вероятно, целенаправленного нападения с применением кислоты в Нью-Джерси пострадали шесть человек, в том числе трое подростков", - говорится в сообщении.
По данным ABC, все шестеро пострадавших госпитализированы с ожогами. Как сообщила представитель местного управления общественной информации, одну из пострадавших женщин перевели в специализированное отделение с ожогами второй степени лица и кожи головы.
Телеканал ABC со ссылкой на местную полицию сообщает, что расследование продолжается, уже был задержан несовершеннолетний подозреваемый, ему будут предъявлены обвинения.
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