В Кузбассе будут судить мужчину за разбойное нападение на ювелирный магазин

Краткий пересказ от РИА ИИ Ранее судимый 39-летний житель Прокопьевска обвиняется в разбойном нападении на ювелирный магазин в Киселевске, подделке регистрационного знака на автомобиль и незаконном приобретении огнестрельного оружия.

В результате нападения из магазина было похищено около 160 золотых цепочек, сумма ущерба составила более 8,5 миллиона рублей.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд, обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

КЕМЕРОВО, 16 июн – РИА Новости. Ранее судимый житель города Прокопьевска Кемеровской области пойдет под суд по обвинению в разбойном нападении на ювелирный магазин в соседнем Киселевске, а также подделку регистрационного знака на автомобиль и незаконную покупку огнестрельного оружия, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Следователи Главного следственного управления ГУ МВД по Кемеровской области завершили расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 39-летнего жителя Прокопьевска . Он обвиняется в совершении преступлений по ч. 4 ст. 162 УК РФ "Разбой", ч. 1 ст. 326 УК РФ "Подделка государственного регистрационного знака транспортного средства", ч. 1 ст. 222 УК РФ "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия".

В июле прошлого года в дежурную часть полиции по Киселевску поступило сообщение о нападении на ювелирный магазин. Прибыв на место, сотрудники полиции выяснили, что неизвестный ворвался в магазин и угрожал продавцу пистолетом. Затем он топором разбил витрину, забрал около 160 золотых цепочек и скрылся. Уточняется, что сумма ущерба составила более 8,5 миллиона рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полицейские по горячим следам установили нападавшего и выяснили, что он выехал на автомобиле в направлении Новосибирска . На его задержание были незамедлительно направлены экипажи госавтоинспекции. Спустя некоторое время сотрудники остановили иномарку, на которой пытался скрыться налетчик.

В салоне машины полицейские обнаружили пластиковую канистру, куда были спрятаны похищенные украшения. Общая масса изъятых золотых изделий составила почти 1,5 килограмма.

Кроме того, были изъяты незарегистрированный газовый пистолет, который мужчина закопал в лесополосе, а также топор, который он выбросил в водоем.

Следователь установил, что обвиняемый незадолго до совершения преступления купил автомобиль, не состоящий на регистрационном учете, приобрел для него документы и регистрационный номер, который изменил.

В ведомстве уточнили, что налетчик напал на магазин под видом инкассатора. После совершения разбоя фигурант бросил одно транспортное средство в лесополосе, а на втором безуспешно попытался скрыться.