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В Кузбассе будут судить мужчину за разбойное нападение на ювелирный магазин - РИА Новости, 16.06.2026
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11:02 16.06.2026
В Кузбассе будут судить мужчину за разбойное нападение на ювелирный магазин

Жителя Кузбасса будут судить за разбойное нападение на ювелирный магазин

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ранее судимый 39-летний житель Прокопьевска обвиняется в разбойном нападении на ювелирный магазин в Киселевске, подделке регистрационного знака на автомобиль и незаконном приобретении огнестрельного оружия.
  • В результате нападения из магазина было похищено около 160 золотых цепочек, сумма ущерба составила более 8,5 миллиона рублей.
  • Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд, обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.
КЕМЕРОВО, 16 июн – РИА Новости. Ранее судимый житель города Прокопьевска Кемеровской области пойдет под суд по обвинению в разбойном нападении на ювелирный магазин в соседнем Киселевске, а также подделку регистрационного знака на автомобиль и незаконную покупку огнестрельного оружия, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Следователи Главного следственного управления ГУ МВД по Кемеровской области завершили расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 39-летнего жителя Прокопьевска. Он обвиняется в совершении преступлений по ч. 4 ст. 162 УК РФ "Разбой", ч. 1 ст. 326 УК РФ "Подделка государственного регистрационного знака транспортного средства", ч. 1 ст. 222 УК РФ "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия".
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В июле прошлого года в дежурную часть полиции по Киселевску поступило сообщение о нападении на ювелирный магазин. Прибыв на место, сотрудники полиции выяснили, что неизвестный ворвался в магазин и угрожал продавцу пистолетом. Затем он топором разбил витрину, забрал около 160 золотых цепочек и скрылся. Уточняется, что сумма ущерба составила более 8,5 миллиона рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полицейские по горячим следам установили нападавшего и выяснили, что он выехал на автомобиле в направлении Новосибирска. На его задержание были незамедлительно направлены экипажи госавтоинспекции. Спустя некоторое время сотрудники остановили иномарку, на которой пытался скрыться налетчик.
В салоне машины полицейские обнаружили пластиковую канистру, куда были спрятаны похищенные украшения. Общая масса изъятых золотых изделий составила почти 1,5 килограмма.
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Кроме того, были изъяты незарегистрированный газовый пистолет, который мужчина закопал в лесополосе, а также топор, который он выбросил в водоем.
Следователь установил, что обвиняемый незадолго до совершения преступления купил автомобиль, не состоящий на регистрационном учете, приобрел для него документы и регистрационный номер, который изменил.
В ведомстве уточнили, что налетчик напал на магазин под видом инкассатора. После совершения разбоя фигурант бросил одно транспортное средство в лесополосе, а на втором безуспешно попытался скрыться.
"В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд. Санкции статьи обвинения предусматривают до 15 лет лишения свободы", – сообщили в ведомстве.
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