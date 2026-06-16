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Эксперт рассказала, кто получит повышенную зарплату в июне - РИА Новости, 16.06.2026
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07:56 16.06.2026
Эксперт рассказала, кто получит повышенную зарплату в июне

Черных: большую зарплату получат те, кто работал 12 июня

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В июне повышенную зарплату смогут получить специалисты на окладе, а также сотрудники с почасовой, сдельной оплатой и сменным графиком, если они выходили на работу 12 июня.
  • Работа в праздничный день должна оплачиваться не менее чем в двойном размере, но порядок компенсации может быть и выше, если это прописано во внутренних документах компании.
  • Работа в праздничный день допускается только на основании письменного распоряжения работодателя, и сотрудник может выбрать другой день отдыха вместо повышенной оплаты.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Повышенную зарплату в июне смогут получить специалисты на окладе, а также сотрудники с почасовой, сдельной оплатой и сменным графиком, если они выходили на работу 12 июня, сообщила РИА Новости заведующий кафедрой трудового права и права социального обеспечения имени К.Н. Гусова университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Надежда Черных.
"В июне россиян ожидает нерабочий праздничный день, День России, который отмечается 12 июня. Работники на окладе, а также сотрудники с почасовой, сдельной оплатой и сменным графиком, привлекаемые к труду в этот день, имеют право на повышенную оплату труда", - сказала Черных.
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Она уточнила, что работа в праздничный день должна оплачиваться не менее чем в двойном размере. При этом, по словам эксперта, порядок компенсации за нерабочие праздничные дни может быть и выше, если это прописано во внутренних документах компании.
Черных подчеркнула, что работа в праздничный день допускается только на основании письменного распоряжения работодателя, с которым сотрудник должен также письменно согласиться. По желанию сотрудник вместо повышенной оплаты может выбрать другой день отдыха.
День России ежегодно отмечается 12 июня.
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