Эксперт рассказала, кто получит повышенную зарплату в июне

Краткий пересказ от РИА ИИ В июне повышенную зарплату смогут получить специалисты на окладе, а также сотрудники с почасовой, сдельной оплатой и сменным графиком, если они выходили на работу 12 июня.

Работа в праздничный день должна оплачиваться не менее чем в двойном размере, но порядок компенсации может быть и выше, если это прописано во внутренних документах компании.

Работа в праздничный день допускается только на основании письменного распоряжения работодателя, и сотрудник может выбрать другой день отдыха вместо повышенной оплаты.

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Повышенную зарплату в июне смогут получить специалисты на окладе, а также сотрудники с почасовой, сдельной оплатой и сменным графиком, если они выходили на работу 12 июня, сообщила РИА Новости заведующий кафедрой трудового права и права социального обеспечения имени К.Н. Гусова университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Надежда Черных.

"В июне россиян ожидает нерабочий праздничный день, День России , который отмечается 12 июня. Работники на окладе, а также сотрудники с почасовой, сдельной оплатой и сменным графиком, привлекаемые к труду в этот день, имеют право на повышенную оплату труда", - сказала Черных.

Она уточнила, что работа в праздничный день должна оплачиваться не менее чем в двойном размере. При этом, по словам эксперта, порядок компенсации за нерабочие праздничные дни может быть и выше, если это прописано во внутренних документах компании.

Черных подчеркнула, что работа в праздничный день допускается только на основании письменного распоряжения работодателя, с которым сотрудник должен также письменно согласиться. По желанию сотрудник вместо повышенной оплаты может выбрать другой день отдыха.