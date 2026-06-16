Спецпредставитель президента: Запад вольно трактует международное право

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Страны коллективного Запада ведут себя агрессивно, произвольно трактуя нормы международного права, заявил посол по особым поручениям, спецпредставитель президента РФ по вопросам международного уголовно-правового сотрудничества Илья Рогачев.

"Страны коллективного Запада ведут себя агрессивно, произвольно трактуя нормы международного права", - сказал он в ходе семинара по деполитизированному сотрудничеству в уголовно-правовой сфере.

Он указал в своем вступительном слове, что политизация за последнее время затронула не только спорт, но и международное право.