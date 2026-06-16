Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол по особым поручениям, спецпредставитель президента по вопросам международного уголовно-правового сотрудничества Илья Рогачев заявил, что страны коллективного Запада ведут себя агрессивно и произвольно трактуют нормы международного права.
- Он указал, что политизация затронула и международное право.
- Рогачев пояснил, что сейчас речь идет о понимании права и правил "так называемого цветущего сада и остальной части джунглей".
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Страны коллективного Запада ведут себя агрессивно, произвольно трактуя нормы международного права, заявил посол по особым поручениям, спецпредставитель президента РФ по вопросам международного уголовно-правового сотрудничества Илья Рогачев.
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"Страны коллективного Запада ведут себя агрессивно, произвольно трактуя нормы международного права", - сказал он в ходе семинара по деполитизированному сотрудничеству в уголовно-правовой сфере.
Он указал в своем вступительном слове, что политизация за последнее время затронула не только спорт, но и международное право.
Рогачев указал, что сейчас в большей степени речь идет "о мире, основанном на правилах". Он пояснил, что речь идет о понимании права и правил "так называемого цветущего сада и остальной части джунглей".