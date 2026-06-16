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Спецпредставитель президента: Запад вольно трактует международное право - РИА Новости, 16.06.2026
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10:49 16.06.2026
Спецпредставитель президента: Запад вольно трактует международное право

Рогачев: Запад произвольно трактует нормы международного права

© Фото : Михаил Косарев, Посольство РФ в ЮАРИлья Рогачев
Илья Рогачев - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© Фото : Михаил Косарев, Посольство РФ в ЮАР
Илья Рогачев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол по особым поручениям, спецпредставитель президента по вопросам международного уголовно-правового сотрудничества Илья Рогачев заявил, что страны коллективного Запада ведут себя агрессивно и произвольно трактуют нормы международного права.
  • Он указал, что политизация затронула и международное право.
  • Рогачев пояснил, что сейчас речь идет о понимании права и правил "так называемого цветущего сада и остальной части джунглей".
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Страны коллективного Запада ведут себя агрессивно, произвольно трактуя нормы международного права, заявил посол по особым поручениям, спецпредставитель президента РФ по вопросам международного уголовно-правового сотрудничества Илья Рогачев.
«
"Страны коллективного Запада ведут себя агрессивно, произвольно трактуя нормы международного права", - сказал он в ходе семинара по деполитизированному сотрудничеству в уголовно-правовой сфере.
В открывшемся во вторник в Москве мероприятии примут участие представители стран БРИКС.
Он указал в своем вступительном слове, что политизация за последнее время затронула не только спорт, но и международное право.
Рогачев указал, что сейчас в большей степени речь идет "о мире, основанном на правилах". Он пояснил, что речь идет о понимании права и правил "так называемого цветущего сада и остальной части джунглей".
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