Краткий пересказ от РИА ИИ
- Полковник Генерального штаба Вооруженных сил Швейцарии в отставке Жак Бо заявил, что западные страны провоцируют конфликты в разных странах и в результате создают проблемы для себя.
- Жак Бо отметил, что Россия одерживает верх в текущем конфликте, а западные политики либо ошибаются в прогнозах, либо вообще не просчитывают последствия своих решений.
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Западные страны провоцируют конфликты в разных странах, включая Украину, и в результате сами себе создают проблемы, заявил полковник Генерального штаба Вооруженных сил Швейцарии в отставке Жак Бо в эфире YouTube-канала.
"Везде, где Запад вмешивался, он в итоге загонял себя в угол, в ситуацию, которой потом не мог управлять. И сегодня США фактически не контролируют то, что происходит в России, на Украине, в Ираке, Афганистане. Сейчас у нас идет конфликт, это очевидно, но мы видим, что Россия одерживает верх", — отметил он.
По словам эксперта, западные политики либо постоянно ошибаются в прогнозах, либо просто не просчитывают последствия своих решений.
"Мы сами загнали себя в тупик. Все эти конфликты вызвали реакцию, которую на Западе не предвидели, даже не думали, что события пойдут именно так. И сегодня все эти проблемы становятся ключевыми", — подчеркнул Бо.
Москва не раз подчеркивала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию, но его дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. В Кремле также подчеркивали, что Россия не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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