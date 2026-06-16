ЕР выступила за уточнение закона об иноагентах в библиотечной сфере

Краткий пересказ от РИА ИИ «Единая Россия» выступает за более взвешенное применение законов о нежелательных организациях и иноагентах в библиотечной сфере.

Евгений Ревенко считает, что слишком широкое толкование новых норм создает неопределенность для библиотекарей и может ограничивать доступ читателей к литературе.

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. "Единая Россия" выступает за более взвешенное применение в библиотечной сфере законов о нежелательных организациях и иноагентах, заявил РИА Новости член генерального совета "Единой России" Евгений Ревенко.

Он считает, что слишком широкое толкование новых норм создает неопределенность для библиотекарей и может ограничивать доступ читателей к научной, образовательной и художественной литературе.