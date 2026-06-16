ЕР выступила за уточнение закона об иноагентах в библиотечной сфере

Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Единая Россия» выступает за более взвешенное применение законов о нежелательных организациях и иноагентах в библиотечной сфере.
- Евгений Ревенко считает, что слишком широкое толкование новых норм создает неопределенность для библиотекарей и может ограничивать доступ читателей к литературе.
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. "Единая Россия" выступает за более взвешенное применение в библиотечной сфере законов о нежелательных организациях и иноагентах, заявил РИА Новости член генерального совета "Единой России" Евгений Ревенко.
Он считает, что слишком широкое толкование новых норм создает неопределенность для библиотекарей и может ограничивать доступ читателей к научной, образовательной и художественной литературе.
"Единая Россия" поддерживает позицию Российского книжного союза и подчеркивает недопустимость перегибов в этом вопросе. Книги в библиотеках должны оставаться доступными, а любые решения об ограничениях приниматься выверенно, с учетом их влияния на культурное и интеллектуальное наследие нашей страны", — сказал Ревенко.
Он отметил, что важно не допустить ситуаций, при которых под угрозой окажутся библиотеки, формировавшиеся десятилетиями.
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22 апреля, 00:28