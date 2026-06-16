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ЕР выступила за уточнение закона об иноагентах в библиотечной сфере - РИА Новости, 16.06.2026
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18:46 16.06.2026 (обновлено: 23:05 16.06.2026)
ЕР выступила за уточнение закона об иноагентах в библиотечной сфере

"Единая Россия" выступила за уточнение закона об иноагентах в библиотечной сфере

© РИА Новости / Евгений Самарин | Перейти в медиабанкБиблиотека
Библиотека - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Евгений Самарин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Единая Россия» выступает за более взвешенное применение законов о нежелательных организациях и иноагентах в библиотечной сфере.
  • Евгений Ревенко считает, что слишком широкое толкование новых норм создает неопределенность для библиотекарей и может ограничивать доступ читателей к литературе.
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. "Единая Россия" выступает за более взвешенное применение в библиотечной сфере законов о нежелательных организациях и иноагентах, заявил РИА Новости член генерального совета "Единой России" Евгений Ревенко.
Он считает, что слишком широкое толкование новых норм создает неопределенность для библиотекарей и может ограничивать доступ читателей к научной, образовательной и художественной литературе.
"Единая Россия" поддерживает позицию Российского книжного союза и подчеркивает недопустимость перегибов в этом вопросе. Книги в библиотеках должны оставаться доступными, а любые решения об ограничениях приниматься выверенно, с учетом их влияния на культурное и интеллектуальное наследие нашей страны", — сказал Ревенко.
Он отметил, что важно не допустить ситуаций, при которых под угрозой окажутся библиотеки, формировавшиеся десятилетиями.
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Евгений РевенкоЕдиная РоссияРоссийский Книжный Союз
 
 
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