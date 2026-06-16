В Ялте три человека погибли при пожаре в многоквартирном доме

"После тушения пожара в многоквартирном доме обнаружены тела трех человек, личности которых устанавливаются" , - говорится в сообщении прокуратуры.

В ночь на вторник, 16 июня, поступило сообщение о пожаре многоквартирного двухэтажного жилого дома на площади 300 квадратных метров по адресу улица Сосновая, 21 в Ялте. В ГУМЧС Крыма сообщили о локализации пожара на площади 570 квадратных метров и частичном обрушении кровли, сообщалось также о двух пострадавших. Ликвидация открытого горения произошла в 3.30 мск, заявили ранее в ГУМЧС региона.