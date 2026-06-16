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В Ялте три человека погибли при пожаре в многоквартирном доме - РИА Новости, 16.06.2026
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08:50 16.06.2026 (обновлено: 09:23 16.06.2026)

В Ялте три человека погибли при пожаре в многоквартирном доме

© Фото : Главное управление МЧС России по Республике КрымЛиквидация пожара в многоквартирном доме в Ялте. 16 июня 2026
Ликвидация пожара в многоквартирном доме в Ялте. 16 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© Фото : Главное управление МЧС России по Республике Крым
Ликвидация пожара в многоквартирном доме в Ялте. 16 июня 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ялте в многоквартирном доме произошел пожар на площади 570 квадратных метров с частичным обрушением кровли.
  • После тушения пожара обнаружены тела трех человек, личности которых устанавливаются.
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости. Тела трех человек обнаружены после тушения пожара в многоквартирном доме в Ялте, сообщила прокуратура Крыма.
«
"После тушения пожара в многоквартирном доме обнаружены тела трех человек, личности которых устанавливаются" , - говорится в сообщении прокуратуры.
В ночь на вторник, 16 июня, поступило сообщение о пожаре многоквартирного двухэтажного жилого дома на площади 300 квадратных метров по адресу улица Сосновая, 21 в Ялте. В ГУМЧС Крыма сообщили о локализации пожара на площади 570 квадратных метров и частичном обрушении кровли, сообщалось также о двух пострадавших. Ликвидация открытого горения произошла в 3.30 мск, заявили ранее в ГУМЧС региона.
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