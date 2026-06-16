Приблизившаяся к российскому фрегату британская яхта плыла во Францию

ЛОНДОН, 16 июн - РИА Новости. Британская парусная яхта Bright Future, которая приблизилась к российскому фрегату "Адмирал Григорович" в Ла-Манше, плыла из английского порта Лимингтон во французский Шербур-ан-Котантен, выяснило РИА Новости на основе данных портала по отслеживанию судов MarineTraffic.

Согласно данным портала, после инцидента яхта продолжила путь на юг и достигла порта Шербур-ан-Котантен около 17.00 (19.00 мск), где находится до сих пор.