Приблизившаяся к российскому фрегату британская яхта плыла во Францию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Британская парусная яхта Bright Future плыла из английского порта Лимингтон во французский Шербур-ан-Котантен.
- Она шла опасным курсом на сближение с российским кораблем.
- Экипаж фрегата "Адмирал Григорович" в проливе Ла-Манш несколько раз пытался вызвать ее на связь, но ответа не было.
- Яхта достигла порта Шербур-ан-Котантен около 17:00 (19:00 мск) и находится там до сих пор.
ЛОНДОН, 16 июн - РИА Новости. Британская парусная яхта Bright Future, которая приблизилась к российскому фрегату "Адмирал Григорович" в Ла-Манше, плыла из английского порта Лимингтон во французский Шербур-ан-Котантен, выяснило РИА Новости на основе данных портала по отслеживанию судов MarineTraffic.
Минобороны России ранее сообщило, что экипаж фрегата "Адмирал Григорович" в проливе Ла-Манш несколько раз пытался вызвать на связь гражданскую парусную яхту Bright Future под флагом Великобритании, но ответа не было. В ведомстве подчеркнули, что судно следовало под двигателями опасным курсом на сближение с российским кораблем.
По информации МО РФ, экипаж фрегата "Адмирал Григорович" обнаружил яхту, следовавшую под двигателями опасным курсом на сближение с российским кораблем, в 12.45.
Согласно данным портала, после инцидента яхта продолжила путь на юг и достигла порта Шербур-ан-Котантен около 17.00 (19.00 мск), где находится до сих пор.