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Приблизившаяся к российскому фрегату британская яхта плыла во Францию - РИА Новости, 16.06.2026
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22:12 16.06.2026
Приблизившаяся к российскому фрегату британская яхта плыла во Францию

Приблизившаяся к российскому фрегату британская яхта плыла из Англии во Францию

© РИА Новости / Василий Батанов | Перейти в медиабанкФрегат "Адмирал Григорович"
Фрегат Адмирал Григорович - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Василий Батанов
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Фрегат "Адмирал Григорович". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Британская парусная яхта Bright Future плыла из английского порта Лимингтон во французский Шербур-ан-Котантен.
  • Она шла опасным курсом на сближение с российским кораблем.
  • Экипаж фрегата "Адмирал Григорович" в проливе Ла-Манш несколько раз пытался вызвать ее на связь, но ответа не было.
  • Яхта достигла порта Шербур-ан-Котантен около 17:00 (19:00 мск) и находится там до сих пор.
ЛОНДОН, 16 июн - РИА Новости. Британская парусная яхта Bright Future, которая приблизилась к российскому фрегату "Адмирал Григорович" в Ла-Манше, плыла из английского порта Лимингтон во французский Шербур-ан-Котантен, выяснило РИА Новости на основе данных портала по отслеживанию судов MarineTraffic.
Минобороны России ранее сообщило, что экипаж фрегата "Адмирал Григорович" в проливе Ла-Манш несколько раз пытался вызвать на связь гражданскую парусную яхту Bright Future под флагом Великобритании, но ответа не было. В ведомстве подчеркнули, что судно следовало под двигателями опасным курсом на сближение с российским кораблем.
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Как следует из данных MarineTraffic, яхта покинула порт Лимингтон на южном побережье Англии после 04.00 (06.00 мск) во вторник и направилась через пролив в направлении Франции.
По информации МО РФ, экипаж фрегата "Адмирал Григорович" обнаружил яхту, следовавшую под двигателями опасным курсом на сближение с российским кораблем, в 12.45.
Согласно данным портала, после инцидента яхта продолжила путь на юг и достигла порта Шербур-ан-Котантен около 17.00 (19.00 мск), где находится до сих пор.
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