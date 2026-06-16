Британская яхта изменила курс после упредительной стрельбы

Краткий пересказ от РИА ИИ В Ла-Манше российский фрегат «Адмирал Григорович» обнаружил приближающуюся на опасное расстояние парусную яхту Bright Future под британским флагом.

Экипаж фрегата предпринял попытки связаться с яхтой и подал сигналы, но она не ответила и не изменила курс.

Командир фрегата был вынужден произвести упредительную стрельбу, после чего яхта изменила курс и удалилась от российского военного корабля.

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Яхта под британским флагом в Ла-Манше, приблизившаяся на 150 метров к российскому фрегату "Адмирал Григорович", прекратила опасное сближение только после упредительной стрельбы, сообщили в Минобороны РФ.

Во вторник экипаж фрегата обнаружил в Ла-Манше гражданскую парусную яхту Bright Future под флагом Великобритании . Она двигалась опасным курсом на сближение с кораблем. В соответствии с международными правилами предупреждения экипаж фрегата сделал несколько попыток вызвать на связь гражданское судно на международном радиоканале. Яхта не ответила и не изменила курс.

После этого с фрегата в целях привлечения внимания был осуществлен пуск сигнальных ракет и поданы звуковые сигналы. Яхта все равно продолжила опасное сближение. Когда дистанция сократилась до 150 метров, командир фрегата принял решение произвести упредительную стрельбу по курсу судна из стрелкового вооружения.