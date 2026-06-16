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Британская яхта изменила курс после упредительной стрельбы - РИА Новости, 16.06.2026
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20:29 16.06.2026 (обновлено: 20:39 16.06.2026)
Британская яхта изменила курс после упредительной стрельбы

МО РФ: яхта под флагом Британии изменила курс после упредительной стрельбы

© РИА Новости / Василий Батанов | Перейти в медиабанкСторожевой корабль "Адмирал Григорович"
Сторожевой корабль Адмирал Григорович - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Василий Батанов
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Сторожевой корабль "Адмирал Григорович". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ла-Манше российский фрегат «Адмирал Григорович» обнаружил приближающуюся на опасное расстояние парусную яхту Bright Future под британским флагом.
  • Экипаж фрегата предпринял попытки связаться с яхтой и подал сигналы, но она не ответила и не изменила курс.
  • Командир фрегата был вынужден произвести упредительную стрельбу, после чего яхта изменила курс и удалилась от российского военного корабля.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Яхта под британским флагом в Ла-Манше, приблизившаяся на 150 метров к российскому фрегату "Адмирал Григорович", прекратила опасное сближение только после упредительной стрельбы, сообщили в Минобороны РФ.
Во вторник экипаж фрегата обнаружил в Ла-Манше гражданскую парусную яхту Bright Future под флагом Великобритании. Она двигалась опасным курсом на сближение с кораблем. В соответствии с международными правилами предупреждения экипаж фрегата сделал несколько попыток вызвать на связь гражданское судно на международном радиоканале. Яхта не ответила и не изменила курс.
После этого с фрегата в целях привлечения внимания был осуществлен пуск сигнальных ракет и поданы звуковые сигналы. Яхта все равно продолжила опасное сближение. Когда дистанция сократилась до 150 метров, командир фрегата принял решение произвести упредительную стрельбу по курсу судна из стрелкового вооружения.
"После этого яхта под флагом Великобритании сразу изменила курс и продолжила движение на удаление от российского военного корабля", - говорится в сообщении.
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