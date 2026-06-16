В Ла-Манше яхта под флагом Британии опасно сблизилась с российским фрегатом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский фрегат "Адмирал Григорович" обнаружил идущую курсом на сближение яхту под флагом Великобритании.
- Яхта Bright Future следовала опасным курсом в проливе Ла-Манш 16 июня.
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Российский фрегат "Адмирал Григорович" во вторник в проливе Ла-Манш обнаружил двигавшуюся курсом на сближение яхту под флагом Великобритании, сообщили в Минобороны России.
"Сегодня, 16 июня, в 12:45 экипаж фрегата "Адмирал Григорович" в проливе Ла-Манш обнаружил гражданскую парусную яхту Bright Future под флагом Великобритании, следовавшую под двигателями опасным курсом на сближение с кораблем", — говорится в сообщении.