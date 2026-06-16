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В Ла-Манше яхта под флагом Британии опасно сблизилась с российским фрегатом - РИА Новости, 16.06.2026
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20:22 16.06.2026 (обновлено: 20:34 16.06.2026)

В Ла-Манше яхта под флагом Британии опасно сблизилась с российским фрегатом

© РИА Новости / Василий Батанов | Перейти в медиабанкСторожевой корабль "Адмирал Григорович"
Сторожевой корабль Адмирал Григорович - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Василий Батанов
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Сторожевой корабль "Адмирал Григорович". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский фрегат "Адмирал Григорович" обнаружил идущую курсом на сближение яхту под флагом Великобритании.
  • Яхта Bright Future следовала опасным курсом в проливе Ла-Манш 16 июня.
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Российский фрегат "Адмирал Григорович" во вторник в проливе Ла-Манш обнаружил двигавшуюся курсом на сближение яхту под флагом Великобритании, сообщили в Минобороны России.
"Сегодня, 16 июня, в 12:45 экипаж фрегата "Адмирал Григорович" в проливе Ла-Манш обнаружил гражданскую парусную яхту Bright Future под флагом Великобритании, следовавшую под двигателями опасным курсом на сближение с кораблем", — говорится в сообщении.
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Ла-МаншРоссияВеликобританияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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