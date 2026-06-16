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Вучич ожидает, что США продлят сроки сделки по NIS - РИА Новости, 16.06.2026
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18:26 16.06.2026
Вучич ожидает, что США продлят сроки сделки по NIS

Вучич ожидает, что США продлят срок сделки по продаже NIS на 15 дней

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Вучич ожидает, что минфин США продлит срок сделки по продаже контрольного пакета акций "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) на 15 дней.
БЕЛГРАД, 16 июн – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич высказал ожидание, что минфин США продлит истекающий во вторник срок сделки по продаже контрольного пакета акций подсанкционной российско-сербской "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) на 15 дней.
Управление по иностранным активам (OFAC) минфина США ранее продлило срок сделки до 16 июня. NIS затем запросил у OFAC продление лицензии на операционную деятельность после истечения нынешней 16 июня.
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"Ожидаю, что получим еще 15 дней для NIS, последних 15 дней продления сроков из Вашингтона. Мои контакты говорят, что это будет сегодня. Простите меня, люди в Сербии, если ошибусь, но я слышал, что будет продление на еще 15 дней. Надеюсь, что российская сторона примет соглашение", - завил президент Сербии журналистам в ходе визита в Грузию.
Власти Сербии подписали во вторник с венгерской нефтегазовой компанией MOL договор об управлении NIS в случае продажи "Газпром нефтью" венгерской стороне контрольного пакета акций в размере 56,15% и одобрения сделки минфином США. Согласно договору, правительство Сербии купит дополнительных 5% акций NIS, нефтеперерабатывающий завод минимум 10 лет будет работать в объемах производства последних четыре лет до введения санкций.
"Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. Компания NIS трудоустраивает около 14 тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%, она владеет более 400 АЗС, НПЗ в Панчево, производственной площадкой в Нови-Саде, предприятием "Петрохемия" и совместно с "Газпром энергохолдинг" - ТЭС Панчево.
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