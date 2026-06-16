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ВСУ атаковали машину скорой помощи в Брянской области - РИА Новости, 16.06.2026
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21:50 16.06.2026 (обновлено: 21:55 16.06.2026)
ВСУ атаковали машину скорой помощи в Брянской области

В Брянской области три человека пострадали при атаке ВСУ на машину скорой помощи

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В деревне Кветунь Трубчевского района ВСУ атаковали машину скорой помощи, в результате чего ранены фельдшер, водитель и медсестра.
  • В селе Чуровичи Климовского района ВСУ атаковали дроном-камикадзе гражданский автомобиль, в результате чего ранены водитель и пассажирка.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. ВСУ атаковали в Брянской области машину скорой помощи, которая ехала на вызов, ранены фельдшер, водитель и медсестра, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.
"В деревне Кветунь Трубчевского района ВСУ целенаправленно атаковали автомобиль скорой помощи, который спешил на вызов. Ранены фельдшер, водитель и медсестра", - написал Ковальчук в канале на платформе "Макс".
Врио губернатора уточнил, что пострадавшие доставлены в больницу, водитель и фельдшер госпитализированы, медсестре оказана необходимая медицинская помощь, назначено амбулаторное лечение.
В селе Чуровичи Климовского района ВСУ атаковали дроном-камикадзе движущийся гражданский автомобиль, добавил Ковальчук. Ранены водитель и пассажирка. Они доставлены в больницу, где им оказана медицинская помощь.
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