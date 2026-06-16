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В Белгородской области пять человек пострадали при атаке ВСУ - РИА Новости, 16.06.2026
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21:02 16.06.2026 (обновлено: 21:08 16.06.2026)
В Белгородской области пять человек пострадали при атаке ВСУ

Оперштаб: пять человек пострадали в результате атак ВСУ на Белгородскую область

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате атак ВСУ на Белгородскую область пострадали пять человек.
  • В селе Погромец Волоконовского округа дрон нанес удар по автомобилю, двое пострадавших направлены в Валуйскую центральную районную больницу.
  • В районе села Черемошное при атаке дрона на ГАЗель двое пострадавших транспортируются в городскую больницу №2 Белгорода.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Пять человек пострадали в результате атак ВСУ на Белгородскую область, сообщили в оперативном штабе региона.
"Очередные атаки ВСУ на нашу область. Пострадали пять человек", - говорится в сообщении в канале оперштаба на платформе "Макс".
В оперштабе уточнили, что в селе Погромец Волоконовского округа дрон нанес удар по автомобилю. Двоих пострадавших доставили в Волоконовскую ЦРБ. У женщины диагностировали ушиб грудной клетки, у мужчины — перелом ключицы и травму живота. Для продолжения лечения они направлены в Валуйскую центральную районную больницу.
В поселке Красная Яруга в результате детонации FPV-дрона мужчина получил осколочное ранение затылочной области. Бригада скорой оказала медицинскую помощь на месте, от предложенной транспортировки в стационар пострадавший отказался.
В Белгородском округе в районе села Черемошное при атаке дрона на ГАЗель пострадали двое. У женщины — осколочные ранения головы, рук, ног и проникающее ранение живота, у мужчины — осколочные ранения головы, грудной клетки и плеча. Бригада СМП транспортирует пострадавших в городскую больницу №2 Белгорода.
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