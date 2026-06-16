В Белгородской области пять человек пострадали при атаке ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате атак ВСУ на Белгородскую область пострадали пять человек.
- В селе Погромец Волоконовского округа дрон нанес удар по автомобилю, двое пострадавших направлены в Валуйскую центральную районную больницу.
- В районе села Черемошное при атаке дрона на ГАЗель двое пострадавших транспортируются в городскую больницу №2 Белгорода.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Пять человек пострадали в результате атак ВСУ на Белгородскую область, сообщили в оперативном штабе региона.
В оперштабе уточнили, что в селе Погромец Волоконовского округа дрон нанес удар по автомобилю. Двоих пострадавших доставили в Волоконовскую ЦРБ. У женщины диагностировали ушиб грудной клетки, у мужчины — перелом ключицы и травму живота. Для продолжения лечения они направлены в Валуйскую центральную районную больницу.
В поселке Красная Яруга в результате детонации FPV-дрона мужчина получил осколочное ранение затылочной области. Бригада скорой оказала медицинскую помощь на месте, от предложенной транспортировки в стационар пострадавший отказался.
В Белгородском округе в районе села Черемошное при атаке дрона на ГАЗель пострадали двое. У женщины — осколочные ранения головы, рук, ног и проникающее ранение живота, у мужчины — осколочные ранения головы, грудной клетки и плеча. Бригада СМП транспортирует пострадавших в городскую больницу №2 Белгорода.