В Белгородской области пять человек пострадали при атаке ВСУ

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Пять человек пострадали в результате атак ВСУ на Белгородскую область, сообщили в оперативном штабе региона.

В оперштабе уточнили, что в селе Погромец Волоконовского округа дрон нанес удар по автомобилю. Двоих пострадавших доставили в Волоконовскую ЦРБ. У женщины диагностировали ушиб грудной клетки, у мужчины — перелом ключицы и травму живота. Для продолжения лечения они направлены в Валуйскую центральную районную больницу.