Рейтинг@Mail.ru
В Запорожской области беспилотник ВСУ разрушил три жилых дома - РИА Новости, 16.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:34 16.06.2026 (обновлено: 18:50 16.06.2026)
В Запорожской области беспилотник ВСУ разрушил три жилых дома

В Запорожской области три жилых дома разрушены при ударе беспилотника ВСУ

© Фото : Балицкий Евгений/MAXПоследствия удара ВСУ по поселку Куйбышево в Запорожской области. 16 июня 2026
Последствия удара ВСУ по поселку Куйбышево в Запорожской области. 16 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© Фото : Балицкий Евгений/MAX
Последствия удара ВСУ по поселку Куйбышево в Запорожской области. 16 июня 2026
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Три жилых дома разрушены ударом беспилотника ВСУ по поселку Куйбышево в Запорожской области.
  • Пострадавших в результате атаки нет, владельцам домов окажут помощь.
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости. Три жилых дома разрушены ударом беспилотника ВСУ по поселку Куйбышево в Запорожской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
"БПЛА противника атаковал частный сектор в пгт Куйбышево. В результате атаки три жилых дома по одной из улиц получили разрушения", - написал Балицкий в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, обошлось без жертв и раненых. Владельцам домом окажут помощь.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьЕвгений БалицкийВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала