В Запорожской области беспилотник ВСУ разрушил три жилых дома

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Три жилых дома разрушены ударом беспилотника ВСУ по поселку Куйбышево в Запорожской области.
- Пострадавших в результате атаки нет, владельцам домов окажут помощь.
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости. Три жилых дома разрушены ударом беспилотника ВСУ по поселку Куйбышево в Запорожской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
По его словам, обошлось без жертв и раненых. Владельцам домом окажут помощь.
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