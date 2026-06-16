ВСУ атаковали сельский клуб и библиотеку в ЛНР

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"Ночью из-за вражеской атаки БПЛА в селе Новоникольское Кременского муниципального округа произошло возгорание сельского клуба и библиотеки. В результате удара в библиотеке сгорели книги, в клубе – современная техника и аппаратура. Обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.