Краткий пересказ от РИА ИИ
- Около 480 тысяч человек самовольно покинули ряды ВСУ.
- Более 160 тысяч военных находятся в уголовном розыске.
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Около 480 тысяч человек самовольно покинули ряды ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«
"Украинские ресурсы опубликовали статистику по количеству дезертиров. По состоянию на конец 2025 года в уголовном розыске (за оставление позиций с оружием. — Прим. ред.) находятся 161,5 тысячи человек, а около 480 тысяч человек суммарно сбежали из украинской армии", — рассказал собеседник агентства.
Источник добавил, что в это число также входят и уничтоженные российскими бойцами украинские боевики, которых на фоне большого числа якобы пропавших без вести иногда записывают в дезертиры.
Президент Владимир Путин на недавней встрече с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ рассказал, что на Украине возбудили 200 тысяч уголовных дел за дезертирство, каждый месяц из ВСУ сбегают около 20 тысяч человек.