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Почти полмиллиона солдат сбежали из ВСУ, сообщил источник - РИА Новости, 16.06.2026
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16:51 16.06.2026 (обновлено: 18:08 16.06.2026)
Почти полмиллиона солдат сбежали из ВСУ, сообщил источник

РИА Новости: почти полмиллиона украинских солдат сбежали из ВСУ

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкФорма украинского военного
Форма украинского военного - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Форма украинского военного. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Около 480 тысяч человек самовольно покинули ряды ВСУ.
  • Более 160 тысяч военных находятся в уголовном розыске.
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Около 480 тысяч человек самовольно покинули ряды ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«

"Украинские ресурсы опубликовали статистику по количеству дезертиров. По состоянию на конец 2025 года в уголовном розыске (за оставление позиций с оружием. — Прим. ред.) находятся 161,5 тысячи человек, а около 480 тысяч человек суммарно сбежали из украинской армии", — рассказал собеседник агентства.

Источник добавил, что в это число также входят и уничтоженные российскими бойцами украинские боевики, которых на фоне большого числа якобы пропавших без вести иногда записывают в дезертиры.
Президент Владимир Путин на недавней встрече с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ рассказал, что на Украине возбудили 200 тысяч уголовных дел за дезертирство, каждый месяц из ВСУ сбегают около 20 тысяч человек.
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