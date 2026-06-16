Почти полмиллиона солдат сбежали из ВСУ, сообщил источник

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"Украинские ресурсы опубликовали статистику по количеству дезертиров. По состоянию на конец 2025 года в уголовном розыске (за оставление позиций с оружием. — Прим. ред.) находятся 161,5 тысячи человек, а около 480 тысяч человек суммарно сбежали из украинской армии", — рассказал собеседник агентства.