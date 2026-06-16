В Белгородской области мужчина пострадал при взрыве дрона ВСУ

БЕЛГОРОД, 16 июн - РИА Новости. Мирный житель получил минно-взрывную травму и множественные ссадины в результате взрыва дрона ВСУ на парковке коммерческого объекта в поселке Пролетарский Белгородской области, сообщили в оперштабе региона.