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В Белгородской области мужчина пострадал при взрыве дрона ВСУ - РИА Новости, 16.06.2026
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16:30 16.06.2026 (обновлено: 16:31 16.06.2026)
В Белгородской области мужчина пострадал при взрыве дрона ВСУ

Оперштаб: в Белгородской области мужчина пострадал после взрыва дрона ВСУ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В поселке Пролетарский Белгородской области произошел взрыв FPV-дрона на парковке коммерческого объекта.
  • Мужчина получил минно-взрывную травму и множественные ссадины мягких тканей головы, ему оказали необходимую помощь в городской больнице №2 Белгорода.
БЕЛГОРОД, 16 июн - РИА Новости. Мирный житель получил минно-взрывную травму и множественные ссадины в результате взрыва дрона ВСУ на парковке коммерческого объекта в поселке Пролетарский Белгородской области, сообщили в оперштабе региона.
"В поселке Пролетарский Ракитянского округа FPV-дрон сдетонировал на парковке коммерческого объекта. Мужчина получил минно-взрывную травму и множественные ссадины мягких тканей головы. В городской больнице №2 г. Белгорода пострадавшему оказана необходимая помощь, лечение продолжит амбулаторно", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
В ведомстве добавили, что атакам дронов также подверглись поселок Ракитное, город Шебекино, села Старовщина, Новая Таволжанка Шебекинского округа, город Грайворон, поселок Уразово Валуйского округа, села Устинка, Красный Октябрь, поселок Октябрьский и хутор Церковный Белгородского округа. В результате атак в частных домах повреждены окна, фасады, кровля, заборы и хозпостройки, коммерческий и социальный объекты и несколько автомобилей.
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