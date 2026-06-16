ВСУ ударили по АЗС и газопроводу в Херсонской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ ударили по автозаправочной станции в Верхнем Рогачике и повредили газопровод низкого давления в Каховке, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
- За сутки зафиксировано семь обстрелов и 138 ударов БПЛА по территории области, включая города и поселки Алешки, Голая Пристань, Каланчак, Раденск, Чаплинка.
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости. ВСУ ударили по автозаправочной станции и газопроводу в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"В Верхнем Рогачике повреждено здание на территории АЗС. В Каховке поврежден газопровод низкого давления, газоснабжение не нарушено. В Мирном горели грузовой автомобиль и сухая трава. В Михайловке после сброса с БПЛА загорелась электроподстанция", - написал Сальдо в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, всего за сутки зафиксировано 7 обстрелов и 138 ударов БПЛА по территории области, в том числе городам и поселкам Алешки, Голая Пристань, Каланчак, Раденск, Чаплинка.