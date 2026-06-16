ВСУ ударили по АЗС и газопроводу в Херсонской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости. ВСУ ударили по автозаправочной станции и газопроводу в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, всего за сутки зафиксировано 7 обстрелов и 138 ударов БПЛА по территории области, в том числе городам и поселкам Алешки, Голая Пристань, Каланчак, Раденск, Чаплинка.