Краткий пересказ от РИА ИИ
- Военнослужащие ВСУ избегают прямого столкновения с российскими бойцами в Константиновке, ведя наблюдение из укрытий, рассказал боец.
- Он добавил, что в огнестрельных боях уничтожено более 35 боевиков ВСУ.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Военнослужащие ВСУ избегают прямого столкновения с российскими бойцами в Константиновке, предпочитая вести наблюдение из укрытий, рассказал командир мотострелкового батальона 1465-го полка "Южной" группировки войск с позывным Задон.
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"Противник рассаживался на ключевых перекрестках, вел наблюдение, старался максимально не вступать в контактные бои с нами. Они передавали на свои ПУБЛы (пункты применения БПЛА – ред.), что видят наше движение, соответственно, отрабатывал туда FPV", - сказал Задон.
Он добавил, что в огнестрельных боях уничтожено более 35 боевиков ВСУ.
"Выйти мы не дадим однозначно никому из города. Пресекаем жестко попытки входа в город, не даем им просочиться, соответственно, выйти тем более не дадим. Там варианта всего два: либо умереть, либо сдаться в плен. Оба нас устраивают", - заключил комбат.
Константиновка расположена на севере ДНР. Город являлся логистическим центром, через который происходило основное снабжение и ротация украинской группировки в Краматорско-Славянской агломерации. Его освобождение откроет путь российским силам для дальнейшего продвижения в направлении Краматорска и Славянска.