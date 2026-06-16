ВСУ избегают столкновения с ВС России в Константиновке, рассказал боец

"Противник рассаживался на ключевых перекрестках, вел наблюдение, старался максимально не вступать в контактные бои с нами. Они передавали на свои ПУБЛы (пункты применения БПЛА – ред.), что видят наше движение, соответственно, отрабатывал туда FPV", - сказал Задон.

"Выйти мы не дадим однозначно никому из города. Пресекаем жестко попытки входа в город, не даем им просочиться, соответственно, выйти тем более не дадим. Там варианта всего два: либо умереть, либо сдаться в плен. Оба нас устраивают", - заключил комбат.