ВС России ударили по объектам энергетической инфраструктуры ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вооруженные силы России нанесли удар по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ.
- Поражены места хранения, сборки и запуска беспилотников дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Вооруженные силы России за сутки нанесли удар по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, сообщили в Минобороны России.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, местам хранения, сборки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах", - говорится в сообщении МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18