Краткий пересказ от РИА ИИ Российские военнослужащие на днепропетровском направлении обнаружили, что украинские военные расписывают свою технику и объекты инфраструктуры свастикой, крестами и антироссийскими надписями.

Подразделению Фанила Нисапова пришлось выполнять задачу по эвакуации трофейной американской бронемашины MaxxPro в сложных условиях из-за постоянной угрозы ударов украинских беспилотников.

Нисапов подчеркнул, что украинские подразделения уделяют особое внимание охоте на эвакуационные группы и технику обеспечения, поэтому каждая подобная операция связана с серьезным риском.

ДОНЕЦК, 16 июн – РИА Новости. Российские военнослужащие на днепропетровском направлении неоднократно обнаруживали, что украинские военные расписывают свою технику и объекты инфраструктуры свастикой, крестами и антироссийскими надписями, рассказал РИА Новости наводчик танка группировки "Центр" Фанил Нисапов.

По словам танкиста, российские бойцы регулярно видели изображения свастики, различные кресты и надписи с угрозами, в том числе на брошеной технике.

"На технике тоже свастику видели, на зданиях. Были надписи с угрозами в адрес русских, москвичей", – рассказал собеседник агентства.

Кроме участия в боевой работе, подразделению Нисапова недавно пришлось выполнять задачу по эвакуации трофейной американской бронемашины MaxxPro. Военнослужащий рассказал, что операция проходила в сложных условиях из-за постоянной угрозы ударов украинских беспилотников.

"MaxxPro было тяжело доставать, потому что он сам не маленький. В поле он просто увяз, и его было тяжело тащить", – отметил танкист.