Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские военнослужащие на днепропетровском направлении обнаружили, что украинские военные расписывают свою технику и объекты инфраструктуры свастикой, крестами и антироссийскими надписями.
- Подразделению Фанила Нисапова пришлось выполнять задачу по эвакуации трофейной американской бронемашины MaxxPro в сложных условиях из-за постоянной угрозы ударов украинских беспилотников.
- Нисапов подчеркнул, что украинские подразделения уделяют особое внимание охоте на эвакуационные группы и технику обеспечения, поэтому каждая подобная операция связана с серьезным риском.
ДОНЕЦК, 16 июн – РИА Новости. Российские военнослужащие на днепропетровском направлении неоднократно обнаруживали, что украинские военные расписывают свою технику и объекты инфраструктуры свастикой, крестами и антироссийскими надписями, рассказал РИА Новости наводчик танка группировки "Центр" Фанил Нисапов.
По словам танкиста, российские бойцы регулярно видели изображения свастики, различные кресты и надписи с угрозами, в том числе на брошеной технике.
"На технике тоже свастику видели, на зданиях. Были надписи с угрозами в адрес русских, москвичей", – рассказал собеседник агентства.
Кроме участия в боевой работе, подразделению Нисапова недавно пришлось выполнять задачу по эвакуации трофейной американской бронемашины MaxxPro. Военнослужащий рассказал, что операция проходила в сложных условиях из-за постоянной угрозы ударов украинских беспилотников.
"MaxxPro было тяжело доставать, потому что он сам не маленький. В поле он просто увяз, и его было тяжело тащить", – отметил танкист.
Нисапов подчеркнул, что украинские подразделения уделяют особое внимание охоте на эвакуационные группы и технику обеспечения, поэтому каждая подобная операция связана с серьезным риском.
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22 июня 2022, 17:18