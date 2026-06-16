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ВСУ расписывают технику свастикой и антироссийскими надписями - РИА Новости, 16.06.2026
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07:50 16.06.2026 (обновлено: 07:51 16.06.2026)
ВСУ расписывают технику свастикой и антироссийскими надписями

РИА Новости: ВСУ расписывают свою технику свастикой и крестами

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПодбитая американская бронемашина MaxxPro на въезде в Селидово
Подбитая американская бронемашина MaxxPro на въезде в Селидово - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Подбитая американская бронемашина MaxxPro на въезде в Селидово. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские военнослужащие на днепропетровском направлении обнаружили, что украинские военные расписывают свою технику и объекты инфраструктуры свастикой, крестами и антироссийскими надписями.
  • Подразделению Фанила Нисапова пришлось выполнять задачу по эвакуации трофейной американской бронемашины MaxxPro в сложных условиях из-за постоянной угрозы ударов украинских беспилотников.
  • Нисапов подчеркнул, что украинские подразделения уделяют особое внимание охоте на эвакуационные группы и технику обеспечения, поэтому каждая подобная операция связана с серьезным риском.
ДОНЕЦК, 16 июн – РИА Новости. Российские военнослужащие на днепропетровском направлении неоднократно обнаруживали, что украинские военные расписывают свою технику и объекты инфраструктуры свастикой, крестами и антироссийскими надписями, рассказал РИА Новости наводчик танка группировки "Центр" Фанил Нисапов.
По словам танкиста, российские бойцы регулярно видели изображения свастики, различные кресты и надписи с угрозами, в том числе на брошеной технике.
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"На технике тоже свастику видели, на зданиях. Были надписи с угрозами в адрес русских, москвичей", – рассказал собеседник агентства.
Кроме участия в боевой работе, подразделению Нисапова недавно пришлось выполнять задачу по эвакуации трофейной американской бронемашины MaxxPro. Военнослужащий рассказал, что операция проходила в сложных условиях из-за постоянной угрозы ударов украинских беспилотников.
"MaxxPro было тяжело доставать, потому что он сам не маленький. В поле он просто увяз, и его было тяжело тащить", – отметил танкист.
Нисапов подчеркнул, что украинские подразделения уделяют особое внимание охоте на эвакуационные группы и технику обеспечения, поэтому каждая подобная операция связана с серьезным риском.
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