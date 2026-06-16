Краткий пересказ от РИА ИИ За неделю с 8 по 14 июня от атак ВСУ погибли 29 мирных жителей России, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

За прошедшую неделю украинские вооруженные формирования выпустили по гражданским объектам на российской территории не менее 4976 боеприпасов.

От налетов украинских БПЛА за неделю пострадали 239 мирных жителей, что составило 94% от общего числа пострадавших.

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. За неделю с 8 по 14 июня от атак ВСУ погибли 29 мирных жителей России, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

"За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 254 мирных жителя: ранены 225 человек, в том числе 12 несовершеннолетних, погибли 29 человек, в том числе один несовершеннолетний", - говорится в еженедельном докладе Мирошника, который есть в распоряжении РИА Новости.

Всего же по гражданским объектам на российской территории за прошедшие семь дней украинские вооруженные формирования выпустили не менее 4976 боеприпасов, добавил он.

Ежедневно ВСУ выпускали по гражданским объектам России более чем по 700 боеприпасов различного типа, подчеркнул посол.

"Украинские боевики атаковали гражданские цели в густонаселенных районах, что свидетельствует о преднамеренном характере ударов и стремлении нанести наибольший ущерб гражданскому населению. В указанных регионах гражданские объекты и гражданское население подверглось дронным, ракетным и артиллерийским ударам со стороны вооруженных формирований Киева", - говорится в докладе.

В большом количестве использовалось вооружение со шрапнельной и осколочно-фугасной боевой частью, наносящее ущерб большому числу гражданского населения. Чаще всего причиной гибели или ранений гражданского населения становились атаки украинских ударных дронов, указал он.