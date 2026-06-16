Российские силовики рассказали о положении ВСУ в Волчанском районе

Краткий пересказ от РИА ИИ Допросы пленных показали, что ВСУ находятся на позициях в Волчанском районе Харьковской области свыше 150 суток без нормального обеспечения продовольствием и медициной.

За истекшие сутки зафиксировано продвижение штурмовых подразделений группировки «Север» на волчанском направлении Харьковской области на девяти участках до 500 метров в глубину обороны противника.

МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Допросы пленных показали, что ВСУ находятся на позициях в Волчанском районе Харьковской области свыше 150 суток без нормального обеспечения продовольствием и медициной, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

По данным собеседника агентства, за истекшие сутки продвижение штурмовых подразделений группировки "Север" на волчанском направлении Харьковской области зафиксировано на девяти участках до 500 метров в глубину обороны противника.

"Допросы военнопленных показали, что многие украинские националисты находятся на позициях свыше 150 суток без нормального обеспечения продовольствием и медициной", – сказал он.