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Российские силовики рассказали о положении ВСУ в Волчанском районе - РИА Новости, 16.06.2026
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Российские силовики рассказали о положении ВСУ в Волчанском районе

РИА Новости: ВСУ в Волчанском районе 150 дней не получают должного снабжения

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Допросы пленных показали, что ВСУ находятся на позициях в Волчанском районе Харьковской области свыше 150 суток без нормального обеспечения продовольствием и медициной.
  • За истекшие сутки зафиксировано продвижение штурмовых подразделений группировки «Север» на волчанском направлении Харьковской области на девяти участках до 500 метров в глубину обороны противника.
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Допросы пленных показали, что ВСУ находятся на позициях в Волчанском районе Харьковской области свыше 150 суток без нормального обеспечения продовольствием и медициной, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По данным собеседника агентства, за истекшие сутки продвижение штурмовых подразделений группировки "Север" на волчанском направлении Харьковской области зафиксировано на девяти участках до 500 метров в глубину обороны противника.
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"Допросы военнопленных показали, что многие украинские националисты находятся на позициях свыше 150 суток без нормального обеспечения продовольствием и медициной", – сказал он.
Он также отметил, что не прекращаются бои за село Лосевка и в лесных массивах Волчанского района.
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