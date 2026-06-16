Беженец из Родинского рассказал, как ВСУ имитировали расстрел гражданских

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Беженец из Родинского Роман Пащенко рассказал, что военнослужащие спецподразделения нацгвардии Украины "Омега" имитировали расстрел гражданских во время допроса.
- Пащенко описал, что его и друга допрашивали и трижды имитировали расстрел, а также стреляли в стену рядом с головой во время допроса.
ДОНЕЦК, 16 июн – РИА Новости. Беженец из освобожденного ВС РФ города Родинское в ДНР Роман Пащенко рассказал РИА Новости, что военнослужащие спецподразделения нацгвардии Украины "Омега" имитировали расстрел гражданских во время допроса с пристрастием.
По его словам, он и его друг прятались в подвале предприятия, где раньше работал. В начале декабря прошлого года к ним пришли четыре военнослужащих "Омеги", проверили документы и ушли. Вечером того же дня пришла другая группа этого спецподразделения и начала избивать мужчин, после чего их развели по разным комнатам и начали допрос.
"Имитировали расстрел трижды: пламя, газ, стволом тычет в морду, а потом отводит ствол мимо и стреляет", - сказал беженец.
Он добавил, что после этого его подвели к скважине в углублении пола и заставили спуститься.
"Меня лицом к стене, спиной к ним, и мимо уха в стену стреляли. Потом друга точно так же допрашивали", – объяснил Пащенко.
Город Родинское (севернее Красноармейско-Димитровской агломерации) был освобожден силами 9-й мотострелковой бригады ВС РФ. Об этом 27 декабря 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину командующий группировкой войск "Центр" Валерий Солодчук.
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