Беженец из Родинского рассказал, как ВСУ имитировали расстрел гражданских

Краткий пересказ от РИА ИИ Беженец из Родинского Роман Пащенко рассказал, что военнослужащие спецподразделения нацгвардии Украины "Омега" имитировали расстрел гражданских во время допроса.

Пащенко описал, что его и друга допрашивали и трижды имитировали расстрел, а также стреляли в стену рядом с головой во время допроса.

ДОНЕЦК, 16 июн – РИА Новости. Беженец из освобожденного ВС РФ города Родинское в ДНР Роман Пащенко рассказал РИА Новости, что военнослужащие спецподразделения нацгвардии Украины "Омега" имитировали расстрел гражданских во время допроса с пристрастием.

По его словам, он и его друг прятались в подвале предприятия, где раньше работал. В начале декабря прошлого года к ним пришли четыре военнослужащих "Омеги", проверили документы и ушли. Вечером того же дня пришла другая группа этого спецподразделения и начала избивать мужчин, после чего их развели по разным комнатам и начали допрос.

"Имитировали расстрел трижды: пламя, газ, стволом тычет в морду, а потом отводит ствол мимо и стреляет", - сказал беженец.

Он добавил, что после этого его подвели к скважине в углублении пола и заставили спуститься.

"Меня лицом к стене, спиной к ним, и мимо уха в стену стреляли. Потом друга точно так же допрашивали", – объяснил Пащенко.