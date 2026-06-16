Несколько списаний со счетов считаются одним преступлением, разъяснили в ВС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пленум Верховного суда указал, что несколько последовательных списаний со счетов потерпевшего следует рассматривать как одно преступление при наличии единого умысла.
- Тайное изъятие средств с банковского счета или электронных денежных средств квалифицируется как кража, если не было незаконного воздействия на программное обеспечение или информационно-телекоммуникационные сети.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Пленум Верховного суда РФ указал, что несколько последовательных списаний со счетов потерпевшего следует рассматривать как одно преступление, если все действия объединены единым умыслом, передает корреспондент РИА Новости.
"Тайное изъятие частями денежных средств с банковского счета (банковских счетов) одного потерпевшего, совершенное посредством нескольких действий по списанию денежных средств и охватываемое единым умыслом на хищение имущества этого лица, квалифицируется как единое продолжаемое хищение по пункту "г" части 3 или по части 4 статьи 158 УК РФ с учетом общей суммы фактически изъятого имущества", - говорится в постановлении пленума.
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Уточняется, что тайное изъятие средств с банковского счета или электронных денежных средств надлежит квалифицировать как кражу с банковского счета или в отношении электронных денежных средств, если при этом не было оказано незаконного воздействия на программное обеспечение серверов, компьютеров или на информационно-телекоммуникационные сети.
Пленум пояснил, что по пункту "г" части 3 статьи 158 УК РФ квалифицируется тайное хищение денежных средств с банковского счета или электронных денежных средств, когда виновный использовал конфиденциальную информацию, переданную ему потерпевшим или иным лицом под воздействием обмана или злоупотребления доверием.
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"Предметом кражи, ответственность за которую установлена пунктом "г" части 3 статьи 158 УК РФ, являются только безналичные денежные средства в рублях или иностранной валюте, которые либо размещены на банковских счетах (счетах по вкладам (депозитам), накопительных, расчетных, корреспондентских и прочих), либо относятся к электронным денежным средствам согласно пункту 18 статьи 3 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ "О национальной платежной системе" (например, денежные средства, учитываемые без открытия банковского счета на электронных кошельках)", - отмечается в документе.
Пленум Верховного суда под руководством Игоря Краснова во вторник внес изменения в постановление 2002 года, которым разъяснялась судебная практика по делам о краже, грабеже и разбое.