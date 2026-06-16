Несколько списаний со счетов считаются одним преступлением, разъяснили в ВС

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"Предметом кражи, ответственность за которую установлена пунктом "г" части 3 статьи 158 УК РФ, являются только безналичные денежные средства в рублях или иностранной валюте, которые либо размещены на банковских счетах (счетах по вкладам (депозитам), накопительных, расчетных, корреспондентских и прочих), либо относятся к электронным денежным средствам согласно пункту 18 статьи 3 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ "О национальной платежной системе" (например, денежные средства, учитываемые без открытия банковского счета на электронных кошельках)", - отмечается в документе.