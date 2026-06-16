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Бойцы "Севера" за ночь уничтожили девять пунктов управления БПЛА - РИА Новости, 16.06.2026
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Бойцы "Севера" за ночь уничтожили девять пунктов управления БПЛА

ВС России уничтожили 9 пунктов управления БПЛА Харьковской и Сумской областях

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские артиллеристы совместно с операторами войск беспилотных систем уничтожили девять пунктов управления БПЛА в Харьковской и Сумской областях.
  • В результате огневых ударов уничтожено более 60 солдат ВСУ и четыре боевые бронированные машины.
  • Войска группировки «Север» ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы.
КУРСК, 16 июн – РИА Новости. Российские артиллеристы совместно с операторами войск беспилотных систем за ночь уничтожили девять пунктов управления БПЛА, четыре боевые бронированные машины ВСУ, а также 60 единиц живой силы противника в Харьковской и Сумской областях, сообщили РИА Новости в группировке войск "Север".
«
"Артиллерийские расчеты группировки войск "Север" в темное время суток во взаимодействии с операторами войск беспилотных систем выполнили свыше 250 огневых задач в Харьковской и Сумской областях. В результате нанесения огневых ударов артиллерией и РСЗО уничтожено более 60 солдат ВСУ, 9 пунктов управления БПЛА, 4 единицы боевых бронированных машин", – сообщили агентству в группировке войск.
Он отметил, что войска группировки войск "Север" ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения.
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