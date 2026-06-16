Бойцы "Севера" за ночь уничтожили девять пунктов управления БПЛА

КУРСК, 16 июн – РИА Новости. Российские артиллеристы совместно с операторами войск беспилотных систем за ночь уничтожили девять пунктов управления БПЛА, четыре боевые бронированные машины ВСУ, а также 60 единиц живой силы противника в Харьковской и Сумской областях, сообщили РИА Новости в группировке войск "Север".