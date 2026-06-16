Более 60 врачей Подмосковья получили участки для строительства дома

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. С начала года 67 специалистов здравоохранения, которые работают в больницах и поликлиниках Московской области, получили участки для строительства дома в рамках дополнительной меры поддержки медиков региона "Земля врачам", сообщает пресс-служба регионального министерства имущественных отношений.

"С начала года земельные участки для строительства дома получили 67 подмосковных специалистов здравоохранения, которые работают в больницах и поликлиниках региона. При этом с начала июня медикам переданы девять участков. За все время действия региональной программы "Земля врачам" количество врачей, получивших земельные участки превысило цифру в 2,6 тысячи", — отметил министр имущественных отношений Московской области Алексей Натаров, его слова приводит пресс-служба.

Первое место по количеству переданных участков занял Пушкинский округ (12 медспециалистов), второе — Чехов (восемь врачей), третье — Богородский (семь сотрудников).

В рамках областной программы "Земля врачам" участки для индивидуального жилищного строительства или личного подсобного хозяйства предоставляются врачам 39 специальностей в 32 городских округах. После возведения дома медспециалисты могут оформить землю в собственность.