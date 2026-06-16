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Более 60 врачей Подмосковья получили участки для строительства дома - РИА Новости, 16.06.2026
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Новости Подмосковья
 
14:34 16.06.2026
Более 60 врачей Подмосковья получили участки для строительства дома

Свыше 60 врачей Подмосковья получили участки для возведения дома с начала года

© РИА Новости / Константин МихальчевскийСотрудница больницы в коридоре
Сотрудница больницы в коридоре - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Сотрудница больницы в коридоре. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. С начала года 67 специалистов здравоохранения, которые работают в больницах и поликлиниках Московской области, получили участки для строительства дома в рамках дополнительной меры поддержки медиков региона "Земля врачам", сообщает пресс-служба регионального министерства имущественных отношений.
"С начала года земельные участки для строительства дома получили 67 подмосковных специалистов здравоохранения, которые работают в больницах и поликлиниках региона. При этом с начала июня медикам переданы девять участков. За все время действия региональной программы "Земля врачам" количество врачей, получивших земельные участки превысило цифру в 2,6 тысячи", — отметил министр имущественных отношений Московской области Алексей Натаров, его слова приводит пресс-служба.
Первое место по количеству переданных участков занял Пушкинский округ (12 медспециалистов), второе — Чехов (восемь врачей), третье — Богородский (семь сотрудников).
В рамках областной программы "Земля врачам" участки для индивидуального жилищного строительства или личного подсобного хозяйства предоставляются врачам 39 специальностей в 32 городских округах. После возведения дома медспециалисты могут оформить землю в собственность.
Критерии участия в программе следующие – специальность, признанная дефицитной для региональных больниц, стаж работы в учреждении здравоохранения Московской области не менее трех лет. Подать заявку на получение земли можно через местную администрацию. Действие закона по предоставлению земельных участков в безвозмездное пользование в Подмосковье продлится до конца 2026 года.
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