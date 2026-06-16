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Московские врачи спасли женщину после укуса гадюки - РИА Новости, 16.06.2026
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10:19 16.06.2026

Московские врачи спасли женщину после укуса гадюки

© РИА Новости / Константин МихальчевскийСотрудница больницы в коридоре
Сотрудница больницы в коридоре - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Сотрудница больницы в коридоре. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Московские врачи института имени Склифосовского спасли женщину после укуса гадюки.
  • Змея укусила женщину на даче, после чего у нее появились сильный отек и точечные кровоизлияния в месте поражения.
  • После пяти дней лечения состояние женщины улучшилось, отек уменьшился, а кровоподтеки практически исчезли.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Московские врачи института имени Склифосовского спасли женщину после укуса гадюки, змея укусила ее на даче, сообщает столичный департамент здравоохранения.
"Врачи института Склифосовского спасли женщину после укуса гадюки. Змея укусила пациентку на даче за городом", - говорится в сообщении департамента в канале на платформе "Макс".
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Уточняется, что после укуса у женщины появились сильный отек и точечные кровоизлияния в месте поражения. Врачи провели инфузионную терапию для выведения токсинов и поддержания организма, скорректировали нарушения свертываемости крови и назначили курс физиотерапии.
"Всего в больнице она провела пять дней. В результате отек уменьшился, а кровоподтеки практически исчезли", - добавляется в сообщении.
Отмечается, что к моменту выписки состояние женщины улучшилось, она получила рекомендации по дальнейшему лечению и контролю показателей крови.
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