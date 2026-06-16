В Воронеже перенос ГИА из-за БПЛА коснулся почти десяти тысяч школьников

ВОРОНЕЖ, 16 июн - РИА Новости. Решение о переносе ГИА в Воронеже из-за опасности атаки БПЛА, которая длилась больше двух часов, коснулось 9452 девятиклассников, сообщили РИА Новости в министерстве образования региона.

Ранее в министерстве образования Воронежской области сообщили, что государственную итоговую аттестацию воронежских девятиклассников перенесли на резервный день, поскольку ее прерывали более чем на два часа из-за опасности атаки БПЛА.