В Воронеже перенос ГИА из-за БПЛА коснулся почти десяти тысяч школьников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ГИА для девятиклассников в Воронеже была перенесена на резервный день из-за опасности атаки БПЛА.
- Решение о переносе экзамена коснулось 9452 школьников.
ВОРОНЕЖ, 16 июн - РИА Новости. Решение о переносе ГИА в Воронеже из-за опасности атаки БПЛА, которая длилась больше двух часов, коснулось 9452 девятиклассников, сообщили РИА Новости в министерстве образования региона.
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"9 452 в Воронеже", — сказали в министерстве образования Воронежской области, отвечая на вопрос, какого количества девятиклассников коснулось решение о переносе экзамена.
Ранее в министерстве образования Воронежской области сообщили, что государственную итоговую аттестацию воронежских девятиклассников перенесли на резервный день, поскольку ее прерывали более чем на два часа из-за опасности атаки БПЛА.