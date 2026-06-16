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В Воронеже перенос ГИА из-за БПЛА коснулся почти десяти тысяч школьников - РИА Новости, 16.06.2026
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15:15 16.06.2026
В Воронеже перенос ГИА из-за БПЛА коснулся почти десяти тысяч школьников

Перенос ГИА из-за опасности БПЛА в Воронеже коснулся 9,4 тыс девятиклассников

© РИА Новости / Ульяна Соловьева | Перейти в медиабанкВид на Воронеж
Вид на Воронеж - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ГИА для девятиклассников в Воронеже была перенесена на резервный день из-за опасности атаки БПЛА.
  • Решение о переносе экзамена коснулось 9452 школьников.
ВОРОНЕЖ, 16 июн - РИА Новости. Решение о переносе ГИА в Воронеже из-за опасности атаки БПЛА, которая длилась больше двух часов, коснулось 9452 девятиклассников, сообщили РИА Новости в министерстве образования региона.
«
"9 452 в Воронеже", — сказали в министерстве образования Воронежской области, отвечая на вопрос, какого количества девятиклассников коснулось решение о переносе экзамена.
Ранее в министерстве образования Воронежской области сообщили, что государственную итоговую аттестацию воронежских девятиклассников перенесли на резервный день, поскольку ее прерывали более чем на два часа из-за опасности атаки БПЛА.
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