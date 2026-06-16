ВКС поразили пункты дислокации и управления дронами ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВКС России нанесли авиаудары по пунктам дислокации и управления дронами ВСУ у Николаевки, Щурово и Сеньковки.
- Авиаудары были нанесены авиабомбами ФАБ-1500 с УМПК и управляемой авиационной ракетой ЛМУР.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. ВКС России бомбами ФАБ-1500 и ракетой поразили пункты дислокации и управления дронами ВСУ у Николаевки, Щурово и Сеньковки, сообщили в Минобороны РФ.
"В результате разведывательных мероприятий ВС РФ были обнаружены пункт управления БПЛА и пункты временной дислокации украинских подразделений", - говорится в сообщении.
"Средствами объективного контроля в режиме реального времени было подтверждено успешное поражение целей: двумя ФАБ-1500 - ПВД 81 отдельной аэромобильной бригады в районе н.п. Николаевка, ФАБ-1500 - ПВД 63 отдельной мобильной бригады в районе н.п. Щурово в ДНР и ЛМУР - ПУ БпЛА 77 отдельной аэромобильной бригады ВСУ в районе н.п. Сеньковка Харьковской области", - добавили в МО РФ.
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