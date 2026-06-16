В Геленджике пройдет пятый Российский винодельческий форум

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пятый Российский винодельческий форум пройдет в Геленджике на территории винного города «Белый мыс».
- Форум состоится 18–19 ноября.
- По словам ответственного секретаря Организационного комитета Форума Антона Кобякова, винодельческий форум стал главной площадкой для обсуждения вопросов развития отечественного виноградарства и виноделия.
КРАСНОДАР, 16 июн – РИА Новости. Пятый Российский винодельческий форум пройдет в Геленджике на территории винного города "Белый мыс", сообщает Фонд "Росконгресс".
На официальном сайте форума уточняется, что в текущем году он пройдет 18-19 ноября.
"Юбилейный V Российский винодельческий форум пройдет в Геленджике на площадке Винного города "Белый мыс", - говорится в сообщении "Росконгресса".
Как отметил советник президента РФ, ответственный секретарь Организационного комитета Форума Антон Кобяков, слова которого приводятся в релизе, винодельческий форум стал главной площадкой для обсуждения вопросов развития отечественного виноградарства и виноделия.
"Сегодня развитие виноделия невозможно рассматривать отдельно от развития территорий, внутреннего туризма и продвижения национальных брендов. Уверен, что проведение форума в таком месте придаст дополнительный импульс развитию отрасли и позволит участникам увидеть новые перспективы ее роста", - отметил Кобяков.
Первый в мире винный город открылся в Геленджике 13 июня. Помимо музея, на территории кластера находятся энотека с крупнейшей коллекцией российского вина, дегустационные залы, тематические рестораны, театр, кинотеатр, экспоцентр и ЗАГС.
Российский винодельческий форум - крупнейшее ежегодное мероприятие, посвященное виноделию в России. В 2025 году форум прошел в четвертый раз в Москве. РИА Новости выступило информационным партнером IV Российского винодельческого форума.
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