В Геленджике пройдет пятый Российский винодельческий форум

Краткий пересказ от РИА ИИ Пятый Российский винодельческий форум пройдет в Геленджике на территории винного города «Белый мыс».

Форум состоится 18–19 ноября.

По словам ответственного секретаря Организационного комитета Форума Антона Кобякова, винодельческий форум стал главной площадкой для обсуждения вопросов развития отечественного виноградарства и виноделия.

КРАСНОДАР, 16 июн – РИА Новости. Пятый Российский винодельческий форум пройдет в Геленджике на территории винного города "Белый мыс", сообщает Фонд "Росконгресс".

На официальном сайте форума уточняется, что в текущем году он пройдет 18-19 ноября.

"Юбилейный V Российский винодельческий форум пройдет в Геленджике на площадке Винного города "Белый мыс", - говорится в сообщении "Росконгресса".

Как отметил советник президента РФ , ответственный секретарь Организационного комитета Форума Антон Кобяков , слова которого приводятся в релизе, винодельческий форум стал главной площадкой для обсуждения вопросов развития отечественного виноградарства и виноделия.

"Сегодня развитие виноделия невозможно рассматривать отдельно от развития территорий, внутреннего туризма и продвижения национальных брендов. Уверен, что проведение форума в таком месте придаст дополнительный импульс развитию отрасли и позволит участникам увидеть новые перспективы ее роста", - отметил Кобяков.

Первый в мире винный город открылся в Геленджике 13 июня. Помимо музея, на территории кластера находятся энотека с крупнейшей коллекцией российского вина, дегустационные залы, тематические рестораны, театр, кинотеатр, экспоцентр и ЗАГС.